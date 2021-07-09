Просто и соблазнительно: Эшли Грэм покорила постройневшей фигурой в стильном аутфите

Эшли Грэм позирует, сидя на ступеньках в своем доме. Скорее всего, девушка собиралась на прогулку, так как ее образ продуман до мелочей. Молодая мамочка надела трендовые широкие брюки, причем светлого оттенка. Такая модель весьма опасна, так как может зрительно прибавить пару лишних кило. Но Эшли не стоит опасаться: она выглядит стройной и подтянутой. Регулярные занятия йогой и фитнесом явно делают свое дело!

Эшли Грэм в новом образе (фото: instagram.com/ashleygraham)

В комплект она подобрала контрастную полупрозрачную блузу с короткими рукавами черного цвета. Из аксессуаров большая любительница чокеров оставила только толстую цепочку, а также крупные серьги. Грэм сделала также самую модную летнюю прическу - пляжные волны, а в макияже выделила глаза. Выглядит она так прекрасно, что не удержалась, написав кокетливое: "Чувствовала себя милашкой".

Поклонники присоединились к потоку комплиментов, назвав ее королевой, которая всегда выглядит милой. Многие отметили, что такой образ ей невероятно к лицу. И поинтересовались, откуда вещи.