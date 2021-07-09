Просто і спокусливо: Ешлі Грем підкорила стрункою фігурою в стильному аутфіті

Ешлі Грем позує, сидячи на сходинках у своєму будинку. Швидше за все, дівчина збиралася на прогулянку, так як її образ продуманий до дрібниць. Молода матуся одягла трендові широкі штани, причому світлого відтінку. Така модель дуже небезпечна, так як може візуально додати пару зайвих кіло. Але Ешлі не варто побоюватися: вона виглядає стрункою і підтягнутою. Регулярні заняття йогою та фітнесом явно роблять свою справу!

Ешлі Грем в новому образі (фото: instagram.com/ashleygraham)

У комплект вона підібрала контрастну напівпрозору блузу з короткими рукавами чорного кольору. З аксесуарів велика любителька чокерів залишила тільки товстий ланцюжок, а також великі сережки. Грем зробила також наймоднішу літню зачіску-пляжні хвилі, а в макіяжі виділила очі. Виглядає вона так прекрасно, що не втрималася, написавши кокетливе: "відчувала себе милашкой".

Шанувальники приєдналися до потоку компліментів, назвавши її королевою, яка завжди виглядає милою. Багато відзначили, що такий образ їй неймовірно до лиця. І поцікавилися, звідки речі.