От оверсайз до секси: топ-5 самых стильных пуховиков от Кайли Дженнер

Кайли Дженнер умеет составлять образы так, что от них просто невозможно оторвать взгляд. И даже в холодное время это не составляет ей труда. 23-летняя миллиардерша, которая может позволить себе наряд от любого бренда, в холодное время года чаще всего предпочитает не шубы. Как и большинство ее сверстников по всему миру, девушка обожает носить пуховики. И делает это более чем эффектно!

В ее гардеробе есть масса вариантов на любой вкус, как дизайнерских, так и более простых. Так, в последней поездке Кайли уже успела представить несколько вариантов пуховиков: от самых дерзких (чего только стоит курточка леопардового оттенка!), до ультра-секси (черный блестящий) и максимально кофмортного пуховика-оверсайз, который точно пригодится в наших широтах. Есть здесь и нейтральные милые "девочковые" варианты. Вдохновляемся!

Стоит отметить, что пуховики Дженнер привыкла смело комбинировать как с брюками, так и с откровенными мини-платьями. Из обуви она предпочитает удобные ботинки, а также высокие сапоги, которые вновь вернули свои модные позиции наравне с обожаемыми всеми ботильонами.

Кайли Дженнер обожает пуховики (фото: instagram.com/kyliejenner)

Ранее Кайли и ее 2-летняя дочь Сторми примерили одинаковые наряды и просто покорили сеть.