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В пуховике и мини-платье: Кайли Дженнер покорила аппетитными формами в соблазнительном наряде

Новина українською → Пятница 04 декабря 2020 18:28
В пуховике и мини-платье: Кайли Дженнер покорила аппетитными формами в соблазнительном наряде Кайли Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)
Автор: Lite

Кайли Дженнер выложила на своей странице в сети Instagram новый образ, который составили вещи из последних коллекций лучших брендов. В этот раз девушка решила поддержать тренд на пуховик, скомбинировав его с мини-платьем. Получилось необычно и соблазнительно. Разбираем аутфит 23-летней бизнесвумен.

Куртка нежно-розового цвета с принтом Dior, высокие сапоги на удобной подошве такого же оттенка и белоснежное мини-платье с высоким горлом - вот главные "ингрединты" нового лука Дженнер. Дополнили наряд солнцезащитные очки в белой оправе. Про выразительный макияж в натуральных тонах и фирменную укладку звезда также не забыла.

В пуховике и мини-платье: Кайли Дженнер покорила аппетитными формами в соблазнительном нарядеВ пуховике и мини-платье: Кайли Дженнер покорила аппетитными формами в соблазнительном наряде
Новый образ Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)

С помощью своего наряда Кайли в который раз продемонстрировала свои аппетитные формы и стройные ноги, напомнив подписчикам: зима - не повод отказывать себе в дерзком мини.

"Отсчитывая дни до Рождества", - добавила она подпись к кадрам, которые получились как всегда соблазнительными. "Вау", "Это все", "Хорошенькая", "Эти вибрации", "Вау, одержимость", "Первая", "Идеальна", "Я так тебя люблю", - тут же отозвались фанаты, которых в блоге Кайли уже 202 миллиона.

Ранее мы писали, что Кайли показала, как носить кожаные брюки этой зимой.

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