Оверсайз в треде: звездные стилисты рассказали, как носить мешковатые вещи в 2022 (фото)
Поколение Z, кажется, окончательно "наложили запрет" на ультраузкие вещи: в новом сезоне балом по-прежнему будет править оверсайз. Мешковатые, немного свисающие, будто на пару размеров больше, вещи выбирают все больше знаменитостей.
Но не пугайтесь: если перспектива носить исключительно мешковатую одежду вас не прельщает, не паникуйте – нужно просто научиться правильно комбинировать ее с узкими вещами.
Ведущие звездные стилисты поделились своим мнением на этот счет, пишет vogue.fr.
Хейли Бибер (фото: instagram.com/haileybieber)
Карла Уэлч
Клиенты: Джастин и Хейли Бибер, Трейси Эллис Росс, Рут Негга
Чтобы хорошо носить мешковатую одежду, вы должны быть уверены в себе, а также выбрать длину штанов. Ваши джинсы не должны быть такими длинными, чтобы вы могли споткнуться о них, но они обязательно должны касаться пола.
Белла Хадид (фото: instagram.com/bellahadid)
Эрин Уолш
Клиенты: Энн Хэтэуэй, Эшли Парк, Люси Хейл
Когда речь заходит про оверсайз, я считаю, что абсолютно необходимо выбирать обувь большого размера. Идеально подойдут массивные кроссовки или обувь на платформе.
Также следите за тем, чтобы наряд не был слишком перегружен: куртку достаточно облегающего кроя и с четко очерченными подплечниками можно сочетать с мешковатыми штанами. Но не носите их слишком низко на бедрах.
Энн Хэтэуэй (фото: instagram.com/annehathaway)
Вы также можете оживить свой наряд более женственными штрихами, например, стильными украшениями, ожерельями. Мешковатый образ также очень хорошо сочетается с шарфом или платком, просто повязанным на шее.
Илария Урбинати
Клиенты: Бен Аффлек, Джон Бернтал, Чарли Пут
В своих мужских нарядах я комбинирую мешковатую одежду в стиле гранж с вязаными толстовками оверсайз, мохеровыми свитерами, рабочими ботинками или ботинками в стиле Martens.
Я также люблю, когда мои клиенты выглядят более опрятно, в рубашках, надетых под свитер, и в белых высоких кроссовках. Все дело в пропорциях: не надевайте мешковатые штаны с тонкой обувью, которая слишком сильно прилипает к ноге. Ваша фигура должна выглядеть расслабленной.
Оверсайз (фото: instagram.com/josefinehj)
Джейсон Болден
Клиенты: Синтия Эриво, Сторм Рейд, Алисия Киз, Тараджи П. Хенсон
Мне нравится сочетать мешковатые вещи с суперклассической одеждой, такой, как водолазки и жакеты. Ключ к правильному ношению мешковатых джинсов: убедитесь, что они правильно сидят на бедрах.
Томас Христос Кикис
Клиенты: Габриэль Юнион, Амели Зильбер, Анна-София Робб
Чтобы хорошо смотреться в мешковатой одежде, стоит комбинировать ее с укороченным и очень обтягивающим топом, с курткой оверсайз или длинным пальто.
На стиле (фото: instagram.com/gabunion)
Элизабет Стюарт
Клиенты: Джессика Честейн, Аманда Сейфрид, Галь Гадот
Мне нравятся мешковатые образы с приталенными, укороченными жакетами и жакетами с поясом, чтобы подчеркнуть линию талии. Когда носите широкие джинсы, помните о контрастах. Например, можно надеть кофточку с воланами или свитер с орнаментом. Наконец, не стесняйтесь носить разные покрои. Наряд можно уравновесить обтягивающим топом или, наоборот, объемным пальто.
Оверсайз-пиджаки (фото: instagram.com/gal_gadot)
Раньше мы писали, как носить платья-бодиконы в 2022 году.