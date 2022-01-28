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Оверсайз в треде: звездные стилисты рассказали, как носить мешковатые вещи в 2022 (фото)

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Пятница 28 января 2022 12:21
Оверсайз в треде: звездные стилисты рассказали, как носить мешковатые вещи в 2022 (фото) Оверсайз по-прежнему в тренде (фото: instagram.com/bellahadid)
Автор: Татьяна Турчаникова

Поколение Z, кажется, окончательно "наложили запрет" на ультраузкие вещи: в новом сезоне балом по-прежнему будет править оверсайз. Мешковатые, немного свисающие, будто на пару размеров больше, вещи выбирают все больше знаменитостей.

Но не пугайтесь: если перспектива носить исключительно мешковатую одежду вас не прельщает, не паникуйте – нужно просто научиться правильно комбинировать ее с узкими вещами.

Ведущие звездные стилисты поделились своим мнением на этот счет, пишет vogue.fr.

Оверсайз в треде: звездные стилисты рассказали, как носить мешковатые вещи в 2022 (фото)

Оверсайз в треде: звездные стилисты рассказали, как носить мешковатые вещи в 2022 (фото)Хейли Бибер (фото: instagram.com/haileybieber)

Карла Уэлч

Клиенты: Джастин и Хейли Бибер, Трейси Эллис Росс, Рут Негга

Чтобы хорошо носить мешковатую одежду, вы должны быть уверены в себе, а также выбрать длину штанов. Ваши джинсы не должны быть такими длинными, чтобы вы могли споткнуться о них, но они обязательно должны касаться пола.

Оверсайз в треде: звездные стилисты рассказали, как носить мешковатые вещи в 2022 (фото)Белла Хадид (фото: instagram.com/bellahadid)

Эрин Уолш

Клиенты: Энн Хэтэуэй, Эшли Парк, Люси Хейл

Когда речь заходит про оверсайз, я считаю, что абсолютно необходимо выбирать обувь большого размера. Идеально подойдут массивные кроссовки или обувь на платформе.

Также следите за тем, чтобы наряд не был слишком перегружен: куртку достаточно облегающего кроя и с четко очерченными подплечниками можно сочетать с мешковатыми штанами. Но не носите их слишком низко на бедрах.

Оверсайз в треде: звездные стилисты рассказали, как носить мешковатые вещи в 2022 (фото)Энн Хэтэуэй (фото: instagram.com/annehathaway)

Вы также можете оживить свой наряд более женственными штрихами, например, стильными украшениями, ожерельями. Мешковатый образ также очень хорошо сочетается с шарфом или платком, просто повязанным на шее.

Илария Урбинати

Клиенты: Бен Аффлек, Джон Бернтал, Чарли Пут

В своих мужских нарядах я комбинирую мешковатую одежду в стиле гранж с вязаными толстовками оверсайз, мохеровыми свитерами, рабочими ботинками или ботинками в стиле Martens.

Я также люблю, когда мои клиенты выглядят более опрятно, в рубашках, надетых под свитер, и в белых высоких кроссовках. Все дело в пропорциях: не надевайте мешковатые штаны с тонкой обувью, которая слишком сильно прилипает к ноге. Ваша фигура должна выглядеть расслабленной.

Оверсайз в треде: звездные стилисты рассказали, как носить мешковатые вещи в 2022 (фото)Оверсайз в треде: звездные стилисты рассказали, как носить мешковатые вещи в 2022 (фото)Оверсайз (фото: instagram.com/josefinehj)

Джейсон Болден

Клиенты: Синтия Эриво, Сторм Рейд, Алисия Киз, Тараджи П. Хенсон

Мне нравится сочетать мешковатые вещи с суперклассической одеждой, такой, как водолазки и жакеты. Ключ к правильному ношению мешковатых джинсов: убедитесь, что они правильно сидят на бедрах.

Томас Христос Кикис

Клиенты: Габриэль Юнион, Амели Зильбер, Анна-София Робб

Чтобы хорошо смотреться в мешковатой одежде, стоит комбинировать ее с укороченным и очень обтягивающим топом, с курткой оверсайз или длинным пальто.

Оверсайз в треде: звездные стилисты рассказали, как носить мешковатые вещи в 2022 (фото)На стиле (фото: instagram.com/gabunion)

Элизабет Стюарт

Клиенты: Джессика Честейн, Аманда Сейфрид, Галь Гадот

Мне нравятся мешковатые образы с приталенными, укороченными жакетами и жакетами с поясом, чтобы подчеркнуть линию талии. Когда носите широкие джинсы, помните о контрастах. Например, можно надеть кофточку с воланами или свитер с орнаментом. Наконец, не стесняйтесь носить разные покрои. Наряд можно уравновесить обтягивающим топом или, наоборот, объемным пальто.

Оверсайз в треде: звездные стилисты рассказали, как носить мешковатые вещи в 2022 (фото)Оверсайз в треде: звездные стилисты рассказали, как носить мешковатые вещи в 2022 (фото)Оверсайз-пиджаки (фото: instagram.com/gal_gadot)

Раньше мы писали, как носить платья-бодиконы в 2022 году.

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