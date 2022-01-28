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Оверсайз в треді: зіркові стилісти розповіли, як носити мішкуваті речі в 2022 (фото)

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П'ятниця 28 січня 2022 12:21
Оверсайз в треді: зіркові стилісти розповіли, як носити мішкуваті речі в 2022 (фото) Оверсайз як і раніше в тренді (фото: instagram.com/bellahadid)
Автор: Тетяна Турчанікова

Покоління Z, здається, остаточно "наклали заборону" на ультравузькі речі: у новому сезоні балом, як і раніше, буде правити оверсайз. Мішкуваті, трохи звисаючі, ніби на пару розмірів більше, речі вибирають все більше знаменитостей.

Але не лякайтеся: якщо перспектива носити виключно мішкуватий одяг вас не приваблює, не панікуйте – потрібно просто навчитися правильно комбінувати її з вузькими речами.

Провідні зіркові стилісти поділилися своєю думкою з цього приводу, пише vogue.fr.

Оверсайз в треді: зіркові стилісти розповіли, як носити мішкуваті речі в 2022 (фото)

Оверсайз в треді: зіркові стилісти розповіли, як носити мішкуваті речі в 2022 (фото)Хейлі Бібер (фото: instagram.com/haileybieber)

Карла Велч

Клієнти: Джастін і Хейлі Бібер, Трейсі Елліс Росс, Рут Негга

Щоб добре носити мішкуватий одяг, ви повинні бути впевнені в собі, а також вибрати довжину штанів. Ваші джинси не повинні бути такими довгими, щоб ви могли спіткнутися про них, але вони обов'язково повинні бути до підлоги.

Оверсайз в треді: зіркові стилісти розповіли, як носити мішкуваті речі в 2022 (фото)Белла Хадід (фото: instagram.com/bellahadid)

Ерін Уолш

Клієнти: Енн Хетеуей, Ешлі Парк, Люсі Хейл

Коли мова заходить про оверсайз, я вважаю, що абсолютно необхідно вибирати взуття великого розміру. Ідеально підійдуть масивні кросівки або взуття на платформі.

Також стежте за тим, щоб наряд не був занадто перевантажений: куртку облягаючого крою і з чітко окресленими підплечниками можна поєднувати з мішкуватими штанами. Але не носіть їх занадто низько на стегнах.

Оверсайз в треді: зіркові стилісти розповіли, як носити мішкуваті речі в 2022 (фото)Енн Хетеуей (фото: instagram.com/annehathaway)

Ви також можете оживити свій наряд більш жіночними штрихами, наприклад, стильними прикрасами, намистами. Мішкуватий образ також дуже добре поєднується з шарфом або хусткою, просто пов'язаним на шиї.

Іларія Урбинати

Клієнти: Бен Аффлек, Джон Бернтал, Чарлі Пут

У своїх чоловічих нарядах я комбіную мішкуватий одяг в стилі гранж з в'язаними светрами оверсайз, мохеровими светрами, робочими черевиками або черевиками в стилі Martens.

Я також люблю, коли мої клієнти виглядають більш охайно, в сорочках, одягнених під светр, і в білих високих кросівках. Вся справа в пропорціях: не надягайте мішкуваті штани з тонким взуттям, яка занадто сильно прилипає до ноги. Ваша фігура повинна виглядати розслабленою.

Оверсайз в треді: зіркові стилісти розповіли, як носити мішкуваті речі в 2022 (фото)Оверсайз в треді: зіркові стилісти розповіли, як носити мішкуваті речі в 2022 (фото)Оверсайз (фото: instagram.com/josefinehj)

Джейсон Болден

Клієнти: Синтія Еріво, Сторм Рейд, Алісія Кіз, Тараджі П. Хенсон

Мені подобається поєднувати мішкуваті речі з суперкласичним одягом, такий, як водолазки і жакети. Ключ до правильного носіння мішкуватих джинсів: переконайтеся, що вони правильно сидять на стегнах.

Томас Христос Кікіс

Клієнти: Габріель Юніон, Амелі Зільбер, Анна-Софія Робб

Щоб добре виглядати в мішкуватому одязі, варто комбінувати його з укороченим і дуже обтягуючим топом, з курткою оверсайз або довгим пальто.

Оверсайз в треді: зіркові стилісти розповіли, як носити мішкуваті речі в 2022 (фото)На стилі (фото :instagram.com/gabunion)

Елізабет Стюарт

Клієнти: Джессіка Честейн, Аманда Сейфрід, Галь Гадот

Мені подобаються мішкуваті образи з приталеними, укороченими жакетами і жакетами з поясом, щоб підкреслити лінію талії. Коли носите широкі джинси, пам'ятайте про контрастах. Наприклад, можна надіти кофточку з воланами або светр з орнаментом. Нарешті, не соромтеся носити різні крої. Наряд можна врівноважити обтягуючим топом або, навпаки, об'ємним пальто.

Оверсайз в треді: зіркові стилісти розповіли, як носити мішкуваті речі в 2022 (фото)Оверсайз в треді: зіркові стилісти розповіли, як носити мішкуваті речі в 2022 (фото)Оверсайз-піджаки (фото: instagram.com/gal_gadot)

Раніше ми писали, як носити сукні-бодікони в 2022 році.

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