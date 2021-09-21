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Палаццо и бананы: стилист показала, какие брюки покупать на осень 2021

Новина українською →
Вторник 21 сентября 2021 18:15
Палаццо и бананы: стилист показала, какие брюки покупать на осень 2021 Хватит носить одни джинсы, в тренде - разнообразные брюки! (фото: instagram.com/josephineskriver)
Автор: Татьяна Турчаникова

Собираетесь на шопинг - и нужна четкая подсказка, какие брюки сейчас в тренде? Самые модные брюки сезона осень/зима 20/21 - это, как и прежде, палаццо, прямые брюки и бананы.

Об этом рассказала в своем Instagram стилист Соня Горчакова.

Хорошая новость - история с брюками не сильно изменилась с прошлого сезона. Продолжаются все прошлогодние тенденции.

Палаццо и бананы: стилист показала, какие брюки покупать на осень 2021Прихватите шпаргалку по брюках на шопинг (фото: instagram.com/josephineskriver)

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Какие модели брюк будут самыми актуальными осенью-зимой

  • Широкие брюки, брюки палаццо. Могут быть из костюмных тканей, твидовые (не путать с букле в стиле Chanel), атласные, креповые фактуры и деним. В осенне-зимнем сезоне будут проще применимы однотонные расцветки.

Палаццо и бананы: стилист показала, какие брюки покупать на осень 2021

  • Классические прямые брюки. Как от костюма со стрелкой. Прямые брюки могут быть из трикотажа, бархата / велюра, вельвета и конечно денима.

Палаццо и бананы: стилист показала, какие брюки покупать на осень 2021

  • Брюки бананы и похожий крой. Костюмные ткани с твидовыми, атласными и креповыми фактурами, деним, вельвет.

Палаццо и бананы: стилист показала, какие брюки покупать на осень 2021

  • Расклешенные от бедра и колена из костюмных тканей, трикотажных, вельвета и бархата.

Палаццо и бананы: стилист показала, какие брюки покупать на осень 2021

  • Джогеры и спортивные брюки. Могут быть из трикотажа и футера.

Палаццо и бананы: стилист показала, какие брюки покупать на осень 2021

Палаццо и бананы: стилист показала, какие брюки покупать на осень 2021

  • Полуприлегающие брюки по ноге, чаще всего длиной до косточки или чуть прикрывая ее. Универсальная модель вне времени. Костюмные ткани с твидовыми, атласными и креповыми фактурами.

Палаццо и бананы: стилист показала, какие брюки покупать на осень 2021

Палаццо и бананы: стилист показала, какие брюки покупать на осень 2021

  • Брюки-карго.

Каждый сезон занимают свою стилевую нишу. Продолжаем носить.

  • Кюлоты, бермуды и шорты из костюмных и кожаных фактур.

Палаццо и бананы: стилист показала, какие брюки покупать на осень 2021

  • Скинни. Поставила на последнее место, т. к. носить их можно, но: трезво оцениваем фигуру и что нам дали диета и спортзал. Делаем актуальные образы.
  • Отдельным пунктом напишу про эко / кожаные брюки.

Кожаными могут быть - кюлоты, бермуды, шорты, полуприлегающие по ноге модели брюк, бананы, прямые и скинни-модели.

Раньше стилист рассказала, как правильно носить тренч этой осенью, спортивная расслабленность.

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