Палаццо и бананы: стилист показала, какие брюки покупать на осень 2021
Собираетесь на шопинг - и нужна четкая подсказка, какие брюки сейчас в тренде? Самые модные брюки сезона осень/зима 20/21 - это, как и прежде, палаццо, прямые брюки и бананы.
Об этом рассказала в своем Instagram стилист Соня Горчакова.
Хорошая новость - история с брюками не сильно изменилась с прошлого сезона. Продолжаются все прошлогодние тенденции.
Прихватите шпаргалку по брюках на шопинг (фото: instagram.com/josephineskriver)
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Какие модели брюк будут самыми актуальными осенью-зимой
- Широкие брюки, брюки палаццо. Могут быть из костюмных тканей, твидовые (не путать с букле в стиле Chanel), атласные, креповые фактуры и деним. В осенне-зимнем сезоне будут проще применимы однотонные расцветки.
- Классические прямые брюки. Как от костюма со стрелкой. Прямые брюки могут быть из трикотажа, бархата / велюра, вельвета и конечно денима.
- Брюки бананы и похожий крой. Костюмные ткани с твидовыми, атласными и креповыми фактурами, деним, вельвет.
- Расклешенные от бедра и колена из костюмных тканей, трикотажных, вельвета и бархата.
- Джогеры и спортивные брюки. Могут быть из трикотажа и футера.
- Полуприлегающие брюки по ноге, чаще всего длиной до косточки или чуть прикрывая ее. Универсальная модель вне времени. Костюмные ткани с твидовыми, атласными и креповыми фактурами.
- Брюки-карго.
Каждый сезон занимают свою стилевую нишу. Продолжаем носить.
- Кюлоты, бермуды и шорты из костюмных и кожаных фактур.
- Скинни. Поставила на последнее место, т. к. носить их можно, но: трезво оцениваем фигуру и что нам дали диета и спортзал. Делаем актуальные образы.
- Отдельным пунктом напишу про эко / кожаные брюки.
Кожаными могут быть - кюлоты, бермуды, шорты, полуприлегающие по ноге модели брюк, бананы, прямые и скинни-модели.
Раньше стилист рассказала, как правильно носить тренч этой осенью, спортивная расслабленность.