Спортивная расслабленность: стилист показала, как носить тренч этой осенью
Тренч - главный герой осени (фото: instagram.com/josefinehj)
Тренч давно перестал быть элементом сугубо классического стиля в одежде. Сегодня его можно носить по-разному, например, со спортивными вещами - так что не бойтесь создавать с ним разнообразные луки.
Об этом в своем Instagram рассказала стилист Файила Кадырова.
Главный герой осенних сводок - тренч. Полет фантазии и свобода мысли в fashion-сфере нынче позволяют носить его не только в классических женственных комплектах, но и спортивно-расслабленных.
Тренч-оверсайз (фото: instagram.com/josefinehj)
Топ идей, как носить тренч этой осенью
- Со спортивными вещами, не стоит бояться экспериментов.
- С джинсами и брогами или, если еще тепло и погода позволяет, с босоножками.
- С юбкой-миди, платьями, отлично подойдет высокий каблук.
- С классическими брюками и кроссовками.
- С леггинсами, тельняшками и даже с накинутым сверху свитером.
Как носить тренч этой осенью (фото: instagram.com/faila_spb)
Раньше стилист показала самые выиграшные цветные схемы на осень.