Палитра сезона: самые модные цвета весны и лета 2021
По мнению специалистов, из-за пандемии у людей появилась потребность в особых цветах – неброских и естественных. Однако, как и в мире природы, не обойдется без всплесков цвета, поэтому в модной палитре присутствуют не только нейтральные, но и яркие оттенки.
Стилист Елена Круц назвала самые модные цвета сезона весна-лето 2021 на своей странице в Instagram.
Обратите внимание на ключевые оттенки весны, которые точно сделают ваш гардероб более стильным и актуальным.
Освещающий желтый – жизнерадостный, яркий и оптимистичный цвет, наполнен солнечной энергией.
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Безупречный серый – надежный и устойчивый. Создает ассоциации со спокойствием, строгостью и стабильностью.
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Аметистовая орхидея – уникальный оттенок экзотичного цветка, наполненный энергией и эксцентричностью.
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Цвет мяты – яркий и энергичный, освежающий и бодрящий. Словно мята, освежает и восстанавливает силы.
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Оранжевый оттенок календулы – цвет радости, теплоты и счастья. Этот золотисто-оранжевый цвет заряжает жизненными силами и энергией, поднимает настроение.
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Небесно-голубой - цвет нежности, лёгкости и спокойствия. Ассоциации с бескрайним небом и частотой.
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Оттенок макиато - натуральный карамельный оттенок, пропитан теплом. Помогает найти стабильность и равновесие.
Иллюстративное фото (instagram.com/insta_borzhemsky)
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