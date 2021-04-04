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Палитра сезона: самые модные цвета весны и лета 2021

Новина українською → Воскресенье 04 апреля 2021 13:01
Палитра сезона: самые модные цвета весны и лета 2021 Иллюстративное фото (pexels.com)
Автор: Lite

По мнению специалистов, из-за пандемии у людей появилась потребность в особых цветах – неброских и естественных. Однако, как и в мире природы, не обойдется без всплесков цвета, поэтому в модной палитре присутствуют не только нейтральные, но и яркие оттенки.

Стилист Елена Круц назвала самые модные цвета сезона весна-лето 2021 на своей странице в Instagram.

Обратите внимание на ключевые оттенки весны, которые точно сделают ваш гардероб более стильным и актуальным.

Освещающий желтый – жизнерадостный, яркий и оптимистичный цвет, наполнен солнечной энергией.

Палитра сезона: самые модные цвета весны и лета 2021

Безупречный серый – надежный и устойчивый. Создает ассоциации со спокойствием, строгостью и стабильностью.

Палитра сезона: самые модные цвета весны и лета 2021

Аметистовая орхидея – уникальный оттенок экзотичного цветка, наполненный энергией и эксцентричностью.

Палитра сезона: самые модные цвета весны и лета 2021

Цвет мяты – яркий и энергичный, освежающий и бодрящий. Словно мята, освежает и восстанавливает силы.

Палитра сезона: самые модные цвета весны и лета 2021

Оранжевый оттенок календулы – цвет радости, теплоты и счастья. Этот золотисто-оранжевый цвет заряжает жизненными силами и энергией, поднимает настроение.

Палитра сезона: самые модные цвета весны и лета 2021

Небесно-голубой - цвет нежности, лёгкости и спокойствия. Ассоциации с бескрайним небом и частотой.

Палитра сезона: самые модные цвета весны и лета 2021

Оттенок макиато - натуральный карамельный оттенок, пропитан теплом. Помогает найти стабильность и равновесие.

Палитра сезона: самые модные цвета весны и лета 2021
Иллюстративное фото (instagram.com/insta_borzhemsky)

Ранее мы сделали стильную и забавную подборку домашних карантинных луков, которые не только освежат гардероб, но и поднимут настроение окружающим.

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