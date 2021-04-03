Топ луков во время локдауна: как удивить домашних и поднять настроение

Очередной виток пандемии и локдаун в Украине и в мире заставляет приспосабливаться к новой реальности. И вот, львиную часть времени проводим дома, но это не повод расстраивать. Впадать в уныние и депрессию не стоит, ведь хорошее настроение, позитивный настрой и смех, как известно, укрепляют иммунитет и помогают легче переносить стресс.

Lite сделал стильную и забавную подборку домашних карантинных луков, которые не только освежат гардероб, но и поднимут настроение окружающим. Об этом читайте ниже в материале.

Если обувь, то "аппетитная" и стильная!

Домашняя обувь на карантине должна быть в первую очередь удобной и комфортной, но можно совместить приятное с полезным и позаимствовать идеи еще и забавных вариантов.

Например, тапочки-круассаны. Такая аппетитная обувь явно развеселит домочадцем и владельца, а у окружающих "слюнки потекут". Идея тапочек-круассанов принадлежит американскому дизайнеру Кристи Майорник, и она уже открыла предзаказ на свое творение.

Тапочки-круассаны удобные и оригинальные (фото: instagram.com/christinamajorinc)

Вы давно мечтали о паре обуви от именитого дизайнера, например Bottega Veneta? Это можно легко сделать дома, использовав пару упаковок… лапши быстрого приготовления. И вот, мюли готовы, а окружающие – хохочут от смеха.

Высокая мода стала ближе (фото: instagram.com/gorgeserventi)

Одежда: в ход идет все!

Одежда – особый пункт. Здесь пространство для фантазии просто безграничное, а в ход могут пойти все подручные средства. Черпаем идеи у тех, кто уже проявил креатив и продемонстрировал свои дизайнерские таланты.

Вечерний наряд из... пакетов!

Так, австралийка Марни Халлин оказалась заперта в отеле из-за режима самоизоляции из-за пандемии, и от скуки соорудила платье из пакетов и упаковок от еды. Девушка вынуждена была две недели сидеть в номере по прилету из Канады в Австралию, заказывала доставку и старательно собирала тару.

Двухнедельный локдаун натолкнул Марни на оригинальную идею (фото: соцсети)

Попробуйте повторить золотой корсет платья из 43 бумажных роз, окрашенных в золотисто-бежевый цвет с помощью кофе, юбку героиня сделала из прямоугольных пакетов, которые можно смять для придания объемной текстуры. Теперь дело за клеевым пистолетом или клейкой лентой! Вот такой лайфак от Марни, которая никогда не увлекалась дизайном одежды!

Куртка из упаковок от лапши и туфли - из мешков от муки

Идея куртки из пакетов от лапши быстрого приготовления от американки Путри очень приглянулась модницам. Девушка не ожидала ажиотажа вокруг своего карантинного творения.

Путри пустила в ход упаковки от еды и даже мешки от сахара (фото: instagram.com/putrisamboda)

Путри создает сумки, головные уборы и даже обувь и защитные маски из упаковки от китайской лапши, бумажных пакетов из ресторанов быстрого питания и даже мешков из-под муки. К слову, идеями американского дизайнера-самоучки вдохновились тысячи и попросили ее продавать свои оригинальные творения. Берем на вооружение и пробуем повторить!

Сумки для покупок - лучшая инвестиция в карантинную моду

У вас остались красивые пакеты после онлайн-шоппинга? Их тоже можно пустить в дело, как Ариэль Сидни. Во время карантина 22-летняя американка решила научиться шить и свой дизайнерский путь начала с … платьев из фирменных сумок одного из всемирно известных маркетов. А дальше пошло-поехало: пакеты из именитых масс-маркетов превращались в куртки, платья, топы, штаны и юбки.

А вот и совет для тех, кто рискнет повторить: все начинается с вырезания лоскутов из сумки или пакета. После этого креативная девушка сшивает их вместе и примеряет на себе, чтобы проверить размер и посадку.