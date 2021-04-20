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Пальто-рубашка и грубые ботинки: Ирина Шейк демонстрирует модный образ на каждый день

Новина українською → Нью-Йорк, Вторник 20 апреля 2021 19:33
Пальто-рубашка и грубые ботинки: Ирина Шейк демонстрирует модный образ на каждый день Ирина Шейк (фото: instagram.com/irinashayk)
Автор: Lite

Ирина Шейк вновь вышла на прогулку, как на подиум. Модель показала очередной стильный образ.

Фото популярной модели покорили сеть.

35-летняя Ирина Шейк отправилась на прогулку по Нью-Йорку вместе со своей четырехлетней дочерью от Брэдли Купера и тут же попала в объективы папарацци. Не мудрено: девушка подобрала яркий наряд, сплошь состоящий из новинок модных брендов.

Пальто-рубашка и грубые ботинки: Ирина Шейк демонстрирует модный образ на каждый деньПальто-рубашка и грубые ботинки: Ирина Шейк демонстрирует модный образ на каждый деньИрина Шейк в новом модном образе (фото: instagram.com/philosophyofficial)

На прогулку Ирина надела ярко-синее пальто в продольную полоску и яркими буквами на пару размеров больше. Сшитое на манер рубашек, оно сделало силуэт стильным и хрупким. В комплекте с ним шли черные легинсы, а также белая рубашка навыпуск с галстуком. На ноги Шейк обула сапоги с широкими голенищами на грубой подошве.

Завершили лук супермодели желтая сумка-клатч, которая перекликалась с вышитыми на пальто буквами, бусы в тон наряду, солнцезащитные очки Philosophy di Lorenzo Serafini и маска. Волосы Ирина убрала в пучок на затылке, использовав ультрамодный "крабик".

Выглядела она, словно вышла демонстрировать модные вещи на подиуме, а не просто гуляет. Напомним, ранее она признавалась, что в период карантина так и воспринимает свои регулярные прогулки с дочкой.

Малышка Лея, которая обычно сидит в коляске, в этот раз прошлась рядом с мамой. Причем девочке явно по душе такая свобода. Она выглядела невероятно счастливой и много улыбалась.

Ранее Ирина Шейк показала идеальную фигуру в платье-комбинации.

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