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Пальто-сорочка і грубі черевики: Ірина Шейк демонструє модний образ на кожен день

Новость на русском → Нью-Йорк, Вівторок 20 квітня 2021 19:33
Пальто-сорочка і грубі черевики: Ірина Шейк демонструє модний образ на кожен день Ірина Шейк (фото: instagram.com/irinashayk)
Автор: Lite

Ірина Шейк знову вийшла на прогулянку, як на подіум. Модель показала черговий стильний образ.

Фото популярної моделі підкорили мережу.

35-річна Ірина Шейк вирушила на прогулянку по Нью-Йорку разом зі своєю чотирирічною донькою від Бредлі Купера і тут же потрапила в об'єктиви папараці. Не дивно: дівчина підібрала яскраве вбрання, що суцільно складається з новинок модних брендів.

Пальто-сорочка і грубі черевики: Ірина Шейк демонструє модний образ на кожен деньПальто-сорочка і грубі черевики: Ірина Шейк демонструє модний образ на кожен деньІрина Шейк в новому модному образі (фото: instagram.com/philosophyofficial)

На прогулянку Ірина одягла яскраво-синє пальто в подовжню смужку і з яскравими літерами на пару розмірів більше. Зшите на манер сорочок, воно зробило силует стильним і струнким. У комплекті з ним ішли чорні легінси, а також біла сорочка навипуск з краваткою. На ноги Шейк взула чоботи з широкими халявами на грубій підошві.

Завершили лук супермоделі жовта сумка-клатч, яка перегукувалася з вишитими на пальто літерами, намисто в тон одягу, сонцезахисні окуляри Philosophy di Lorenzo Serafini і маска. Волосся Ірина прибрала в пучок на потилиці, використавши ультрамодний "крабик".

Виглядала вона, немов вийшла демонструвати модні речі на подіумі, а не просто гуляє. Нагадаємо, раніше вона зізнавалася, що в період карантину так і сприймає свої регулярні прогулянки з донькою.

Дівчинка Лея, яка зазвичай сидить в колясці, цього разу пройшлася поруч з мамою. Причому дівчинці явно до душі така свобода. Вона виглядала неймовірно щасливою і багато посміхалася.

Раніше Ірина Шейк показала ідеальну фігуру у сукні-комбінації.

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