В плаще на голое тело: Ирина Шейк демонстрирует точеную фигуру в горячем образе

Ирина позирует в объемном трехцветном кожаном плаще, который надела прямо на голое тело. Потому на картинке красуются ее полуобнаженные бедра и грудь. Образ дополнила повязка на голове, а также яркий макияж с густо подведенными глазами. Выглядит модель невероятно стильно и соблазнительно.

Ирина Шейк для глянца (фото: instagram.com/irinashayk)

Мартовская обложка издания The Sunday Times Style получила массу приятных отзывов от поклонников Ирины. В интервью Шейк рассказала том, как она поднялась на вершину модельного мира.

"В моде люди предъявляют к вам претензии: "Она купальник, она - Sports Illustrated". И тогда люди не хотят прикасаться к вам, потому что они говорят: "О, она слишком сексуальна. Я слышала, как многие люди говорят: "Вы никогда не сделаете эту обложку, вы никогда не сделаете эту кампанию". Вы учитесь принимать людей, которые говорят вам "нет". И не расстраиваться", - говорит Ирина.