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У плащі на голе тіло: Ірина Шейк демонструє витончену фігуру в гарячому образі

Новость на русском → США, Вівторок 09 березня 2021 21:44
У плащі на голе тіло: Ірина Шейк демонструє витончену фігуру в гарячому образі Ірина Шейк (фото: instagram.com/irinashayk)
Автор: Lite

Ірина Шейк показала своїм послудовувачам нове фото, на якому приміряла речі від свого давнього друга і улюбленого дизайнера Рікардо Тиші.

Фото вона запостила в особистому блозі, викликавши цілу хвилю обговорень.

Ірина позує в об'ємному триколірному шкіряному плащі, який одягла прямо на голе тіло. Тому на зображенні красуються її напівоголені стегна і груди. Образ доповнила пов'язка на голові, а також яскравий макіяж з густо підведеними очима. Виглядає модель неймовірно стильно і спокусливо.

У плащі на голе тіло: Ірина Шейк демонструє витончену фігуру в гарячому образіУ плащі на голе тіло: Ірина Шейк демонструє витончену фігуру в гарячому образіІрина Шейк для глянцю (фото: instagram.com/irinashayk)

Березнева обкладинка видання The Sunday Times Style отримала масу приємних відгуків від шанувальників Ірини. В інтерв'ю Шейк розповіла про те, як вона піднялася на вершину модельного світу.

"В моді люди пред'являють до вас претензії: "Вона купальник, вона - Sports Illustrated". І тоді люди не хочуть торкатися до вас, бо вони кажуть: "О, вона дуже сексуальна. Я чула, як багато людей кажуть: "Ви ніколи не зробите цю обкладинку, ви ніколи не зробите цю кампанію". Ви вчитеся приймати людей, які говорять вам "ні". І не турбуватися", - каже Ірина.

Раніше ми писали, що Ірина Шейк вийшла на вулиці Нью-Йорка в образі інтелектуалки, підкоривши світ.

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