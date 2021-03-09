У плащі на голе тіло: Ірина Шейк демонструє витончену фігуру в гарячому образі
Ірина Шейк показала своїм послудовувачам нове фото, на якому приміряла речі від свого давнього друга і улюбленого дизайнера Рікардо Тиші.
Фото вона запостила в особистому блозі, викликавши цілу хвилю обговорень.
Ірина позує в об'ємному триколірному шкіряному плащі, який одягла прямо на голе тіло. Тому на зображенні красуються її напівоголені стегна і груди. Образ доповнила пов'язка на голові, а також яскравий макіяж з густо підведеними очима. Виглядає модель неймовірно стильно і спокусливо.
Ірина Шейк для глянцю (фото: instagram.com/irinashayk)
Березнева обкладинка видання The Sunday Times Style отримала масу приємних відгуків від шанувальників Ірини. В інтерв'ю Шейк розповіла про те, як вона піднялася на вершину модельного світу.
"В моді люди пред'являють до вас претензії: "Вона купальник, вона - Sports Illustrated". І тоді люди не хочуть торкатися до вас, бо вони кажуть: "О, вона дуже сексуальна. Я чула, як багато людей кажуть: "Ви ніколи не зробите цю обкладинку, ви ніколи не зробите цю кампанію". Ви вчитеся приймати людей, які говорять вам "ні". І не турбуватися", - каже Ірина.
Раніше ми писали, що Ірина Шейк вийшла на вулиці Нью-Йорка в образі інтелектуалки, підкоривши світ.