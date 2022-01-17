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Пластмассовые кольца, жемчужные браслеты и цепочки для талии: топ-5 украшений, которые станут хитами лета 2022

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Понедельник 17 января 2022 19:09
Пластмассовые кольца, жемчужные браслеты и цепочки для талии: топ-5 украшений, которые станут хитами лета 2022 Два слова будущего лета: смелый гламур (фото: instagram.com/moschino)
Автор: Татьяна Турчаникова

Ни один наряд просто может выглядеть полноценым без украшений, согласны?Даже если уже два года мы одеваемся исключительно в уютный трикотаж, из-за удаленной работы или просто из любви к спортивным костюмам, пара шикарных сережек и многослойные бусы тут же меняют весь лук. В таком наряде можно отправиться даже на свидание!

Так что не стоит недооценивать украшения, тем более что в 2022 мир потихоньку снова начинает социализироваться – а значит, весной и летом абсолютно всем пригодятся и кольца, и серьги, и браслеты.

Итак, что покупать? Модные показы уже обозначили тренды на будущий теплый сезон: украшения будут как минималистичные, изысканные, так и с массивными деталями и ярким дизайном.

Lite собрал топ-5 из них, весной-летом такие украшения обещают стать настоящими хитами!

Радуга на пальцах

Обожаете яркие цвета? Отлично! Крупные, немного детские, похожие на пласмассовые, кольца будут в тренде летом 2022. К тому же, теперь вам не придется выбирать любимый оттенок: просто надевайте на каждый палец по разноцветному кольцу. А если покажется мало, добавьте серьги, браслет и подвеску на телефон в том же стиле – готово!

Пластмассовые кольца, жемчужные браслеты и цепочки для талии: топ-5 украшений, которые станут хитами лета 2022Пластмассовые кольца, жемчужные браслеты и цепочки для талии: топ-5 украшений, которые станут хитами лета 2022

Яркие украшения (фото: instagram.com/thebonbonwhimsclub)

Жемчужные ретро-ожерелья

Любителям классики тоже не стоит пугаться: в новом теплом сезоне в тренде будут ожерелья, браслеты, серьги и даже кольца из жемчуга в духе 2000-х. Если хочется оригинальное украшение, выбирать стоит не просто ниточку бус, а интересную ее вариацию, например, пусть она переходит на середине в цепочку. Или будет украшена яркой подвеской, как вам золотое сердце, яркие губы или печрик?

Пластмассовые кольца, жемчужные браслеты и цепочки для талии: топ-5 украшений, которые станут хитами лета 2022

Все и сразу! (фото: instagram.com/thebonbonwhimsclub)

Пластмассовые кольца, жемчужные браслеты и цепочки для талии: топ-5 украшений, которые станут хитами лета 2022Пластмассовые кольца, жемчужные браслеты и цепочки для талии: топ-5 украшений, которые станут хитами лета 2022Пластмассовые кольца, жемчужные браслеты и цепочки для талии: топ-5 украшений, которые станут хитами лета 2022

Жемчуг (фото: instagram.com/joeybabynyc)

Цепочка: и на талию, и на все тело

Ожерелья, серьги и кольца – все мы любим эти украшения, но зачем ими ограничиваться? В прошлых сезонах на пляжах можно было полюбоваться цепочками на талию, в этом сезоне такие цепочки украшают все тело – и носить их рекомендуют даже с классическими костюмами или поверх джинсов.

Пластмассовые кольца, жемчужные браслеты и цепочки для талии: топ-5 украшений, которые станут хитами лета 2022

Украшения для тела (фото: instagram.com/omathelabel)

Пластмассовые кольца, жемчужные браслеты и цепочки для талии: топ-5 украшений, которые станут хитами лета 2022

И в офис, и дома (фото: instagram.com/bychari)

Пластмассовые кольца, жемчужные браслеты и цепочки для талии: топ-5 украшений, которые станут хитами лета 2022

Даже поверх одежды (фото: instagram.com/omathelabel)

Чокеры с крупными камнями

Чокеры, как и крупные цепи-ожерелья вот уже несколько сезонов подряд заполоняют и улицы, и соцсети. Летом 2022 всемирно известные модные дома предлагают выбирают изделия из крупных камней и сочетать в одном луке несколько разногабаритных украшений. Кольца, браслеты, подвески, сережки – всего да побольше, за все два года, что мы практически не выходили из дома!

Пластмассовые кольца, жемчужные браслеты и цепочки для талии: топ-5 украшений, которые станут хитами лета 2022Пластмассовые кольца, жемчужные браслеты и цепочки для талии: топ-5 украшений, которые станут хитами лета 2022В такой красоте – хоть куда! (фото: instagram.com/chanelofficial)

Пластмассовые кольца, жемчужные браслеты и цепочки для талии: топ-5 украшений, которые станут хитами лета 2022Украшений много не бывает! (фото: instagram.com/dsquared2)

"Детские" сережки

Мода на инфантилизм захватила не только создателей колечек всех цветов радуги. Встречайте сережки, будто из детского отдела магазина: розовые бабочки, ключи, буквы на все ухо! Также не проходите мимо браслета в виде пластмассовых наручников – это лето будет ярким!

Пластмассовые кольца, жемчужные браслеты и цепочки для талии: топ-5 украшений, которые станут хитами лета 2022Пластмассовые кольца, жемчужные браслеты и цепочки для талии: топ-5 украшений, которые станут хитами лета 2022Украшения для яркого лета (фото: instagram.com/moschino)

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