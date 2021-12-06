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В платье-"дождике": Дженнифер Лоуренс показала самый оригинальный наряд для вечерних выходов

Автор: Ольга Турчаникова

Накануне в Нью-Йорке состоялась мировая премьера фильма "Не смотрите наверх" от режиссера Адама Маккея. Событие прошло по всем законам жанра, собрав исполнителей главных ролей и гостей в вечерних образах.

Главные роли в фильме сыграли Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс, которая ждет ребенка от своего мужа Кука Марони. Это первый выход в свет актрисы после объявления о беременности, и она постаралась сделать его ярким.

31-летняя актриса появилась на красной дорожке в вечернем платье Dior с длинными плиссированными рукавами, по всему периметру расшитом блестками и бисером. Они создавали иллюзию потоков воды и напоминали классический новогодний дождик. Завершали образ украшения Tiffany & Co, лаконичная низкая укладка и макияж в нейтральных оттенках.

Ди Каприо был одет в классический образ для светских событий: его лук составили черный костюм, белая рубашка и синий галстук. Интересно, что как Дженнифер, так и Леонардо на вечер пришли без своих вторых половинок.

Напомним, актриса давно является посланницей знаменитого дома и чаще всего на мероприятиях носит его наряды.

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