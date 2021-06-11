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Платье миди и шпильки: элегантная Кейт Миддлтон отправилась на встречу с первой леди США Джилл Байден

Автор: Lite

Сегодня состоялось важное событие: 39-летняя Кейт Миддлтон впервые встретилась с 70-летней Джилл Байден, первой леди США. Митинг прошел Корнуолле, где Кейт и Джилл посетили местную начальную школу.

В блоге британской семьи уже появился пост о мероприятии.

Для нового выхода в свет признанная икона стиля подобрала элегантное и смелое платье. Кейт отдала предпочтение одному из любимых дизайнеров - Alexander McQueen. Красное платье с оттенком фуксии стоимостью $1590 сделало стройную фигуру жены принца Уильяма просто совершенной. К нему Кейт подобрала сумочку LK Bennett за $318, а также бежевые туфли-лодочки.

Кейт Миддлтон и Джилл Байден (фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge)

Супруга американского президента была в молочного оттенка платье длиной до колен и розовом жакете Lagence Fashion. Она дополнила лук босоножками от Valentino и жемчужным комплектом: бусами, браслетами и серьгами.

Во время семинара Кейт Миддлтон и Джилл Байден вместе с британскими экспертами в области образования обсудили массу важных тем, включая расширение прав и возможностей женщин и детей.

Ранее Кейт блистала в небесно-голубом платье.

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