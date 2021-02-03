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Платье-пальто и грубые ботинки: Наталья Водянова в стильном зимнем образе покорила Париж

Новина українською → Париж, Среда 03 февраля 2021 21:28
Платье-пальто и грубые ботинки: Наталья Водянова в стильном зимнем образе покорила Париж Наталья Водянова (фото: instagram.com/natasupernova)
Автор: Lite

Наталья Водянова при составлении нарядов для выхода в свет придерживается правила: стильно и комфортно. Модель и филантроп никогда не станет надевать то, что будет сковывать движения или доставлять неудобства. Но это не значит, что эти вещи не будут привлекать внимание всех вокруг. На днях Водянова отправилась на показ Louis Vuitton и просто покорила своим модным луком.

Платье-пальто и грубые ботинки: Наталья Водянова в стильном зимнем образе покорила ПарижПлатье-пальто и грубые ботинки: Наталья Водянова в стильном зимнем образе покорила ПарижНаталья Водянова в новом образе (фото: instagram.com/natasupernova)

Наталья надела пальто Sara Battaglia, скроенное по типу платья с воротом, пышной юбкой и поясом на талии. Дополнили его черные ботинки на плоской подошве и красная защитная маска. Жена одного из самых богатых мужчин Франции не стала делать особых укладок и макияжа, огранившись минимумом, но при этом выглядела "на миллион".

Модель показала у себя в блоге несколько фото и видео, где поблагодарила создателей шоу. В ответ она услышала массу комплиментов от поклонников, которые высоко оценили ее умение одеваться и держаться на подобных мероприятиях. "Кто-то знает, откуда это пальто?", "Какая же вы скромная, естественная, ненапыщенная! Браво", "Такая естественная красавица, прямо волшебная красота", "Боже, какая вы милая", "Как ангел на земле", "Какая харизматичная и добрейшая", - восхищаются фанаты.

Ранее Наталья показала, как выглядит без ретуши и макияжа.

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