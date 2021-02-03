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Сукня-пальто і грубі черевики: Наталія Водянова в стильному зимовому образі підкорила Париж

Новость на русском → Париж, Середа 03 лютого 2021 21:28
Сукня-пальто і грубі черевики: Наталія Водянова в стильному зимовому образі підкорила Париж Наталя Водянова (фото: instagram.com/natasupernova)
Автор: Lite

Наталя Водянова при складанні луків для виходу в світ дотримується правила: стильно і комфортно. Модель і філантроп ніколи не стане вдягати те, що буде сковувати рухи або доставляти незручності. Але це не означає, що ці речі не будуть привертати увагу всіх навколо. Днями Водянова вирушила на показ Louis Vuitton і просто підкорила своїм модним аутфітом.

Сукня-пальто і грубі черевики: Наталія Водянова в стильному зимовому образі підкорила ПарижСукня-пальто і грубі черевики: Наталія Водянова в стильному зимовому образі підкорила ПарижНаталя Водянова в новому образі (фото: instagram.com/natasupernova)

Наталія одягла пальто Sara Battaglia, скроєне за типом сукні з коміром, пишною спідницею і поясом на талії. Доповнили його чорні чоботи на плоскій підошві і червона захисна маска. Дружина одного з найбагатших чоловіків Франції не стала робити особливих укладок і макіяжу, огранившись мінімумом, але при цьому виглядала "на мільйон".

Модель показала у себе в блозі кілька фото і відео, де подякувала творцям шоу. У відповідь вона почула масу компліментів від шанувальників, які високо оцінили її вміння одягатися і триматися на подібних заходах. "Хтось знає, звідки це пальто?", "Яка ж ви скромна, природна, непихата! Браво", "Така природна красуня, просто чарівна краса", "Боже, яка ви мила", "Як ангел на землі", "Яка харизматична і найдобріша", - захоплюються фанати.

Раніше Наталя показала, як виглядає без ретуші та макіяжу.

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