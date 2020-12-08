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По-королевски прекрасна: Кейт Миддлтон показала, как выглядеть стильно в холода

Новина українською → Великобритания, Вторник 08 декабря 2020 17:31
По-королевски прекрасна: Кейт Миддлтон показала, как выглядеть стильно в холода Кейт Миддлтон (фото: instagram.com/kensingtonroyal)
Автор: Ольга Турчаникова

Кейт Миддлтон и ее супруг, принц Уильям, продолжают свое турне по Великобритании. Одной из первых остановок на пути был Эдинбург. Там знаменитая чета посетила официальное мероприятие, выступив с благодарственной речью для врачей, водителей, волонтеров, поваров, продавцом и других людей, которым особенно нелегко пришлось в этот период. Позже в блоге семьи появились кадры из Манчестера и Батли.

По-королевски прекрасна: Кейт Миддлтон показала, как выглядеть стильно в холодаПо-королевски прекрасна: Кейт Миддлтон показала, как выглядеть стильно в холодаПо-королевски прекрасна: Кейт Миддлтон показала, как выглядеть стильно в холодаПо-королевски прекрасна: Кейт Миддлтон показала, как выглядеть стильно в холодаКейт учит составлять стильные образы для холодов (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Как обычно, для своих выходов Кейт подобрала стильные образы, которыми доказала: даже в холода можно выглядеть более чем достойно. Миддлтон появилась на людях в голубом пальто Catherine Walker, в котором уже блистала на публике в 2018-м году. Как известно, герцогиня обожает тренд на осознанное потребление, стараясь не покупать каждый раз новые вещи. А также удивила в очередной раз своей неприхотливостью. В дополнение к образу она подобрала высокие черные сапоги на шпильке, а в качестве аксессуаров выбрала кожаные перчатки и маленькую сумочку от демократичного бренда Accessorize.

Позже Кейт Миддлтон примерила еще один образ, поменяв пальто на черное длинное. Аутфит герцогини также разбавили белый джемпер, широкие классического кроя брюки и ботинки на каблуке. В обоих случаях икона стиля не забыла о защитных масках, показав поклонникам семьи достойный пример. Пользователи сети высоко оценили чувство вкуса своей героини, назвав ее "по-королевски" прекрасной.

Напомним, ранее Кейт подчеркнула с помощью пальто свою стройную талию.

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Новости Украины Мода Кейт Миддлтон королевская семья Принц Уильям
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