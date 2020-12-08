По-королівськи прекрасна: Кейт Міддлтон показала, як бездоганно виглядати в холоди

Кейт Міддлтон і її чоловік принц Уільям продовжують своє турне по Великобританії. Однією з перших зупинок на шляху був Едінбург. Там знаменита пара відвідала офіційний захід, виступивши з подячною промовою для лікарів, водіїв, волонтерів, кухарів, продавців і інших людей, яким особливо нелегко довелося в цей період. Пізніше у блозі сім'ї з'явилися кадри з Манчестера і Батлі.

Кейт вчить складати стильні образи для холодів (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Як завжди, для своїх виходів Кейт підібрала стильні образи, якими довела: навіть в холоди можна виглядати більш ніж гідно. Міддлтон з'явилася на людях у блакитному пальто Catherine Walker, в якому вже блищала на публіці у 2018-му році. Як відомо, герцогиня обожнює тренд на усвідомлене споживання, намагаючись не купувати щоразу нові речі. А також здивувала в черговий раз своєю невибагливістю. В доповнення до образу вона підібрала високі чорні чоботи на шпильці, а в якості аксесуарів вибрала шкіряні рукавички і маленьку сумочку від демократичного бренду Accessorize.

Пізніше Кейт Міддлтон приміряла ще один образ, помінявши пальто на чорне довге. Аутфіт герцогині також розбавили білий джемпер, широкі класичного крою штани і черевики на підборах. В обох випадках ікона стилю не забула про захисні маски, показавши шанувальникам гідний приклад. Користувачі мережі високо оцінили почуття смаку своєї героїні, назвавши її "по-королівськи" прекрасною.

Нагадаємо, раніше Кейт підкреслила за допомогою пальто свою струнку талію.