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Почему о 14-летней дочери Миллы Йовович скоро заговорят все: стильные образы Эвер Габо

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Суббота 05 февраля 2022 12:22
Почему о 14-летней дочери Миллы Йовович скоро заговорят все: стильные образы Эвер Габо Дочь Миллы Йовович Эвер Габо (фото: instagram.com/everanderson)
Автор: RBC.UA

Старшая дочь голливудской актрисы Миллы Йовович и режиссера Пола Андерсона Эвер Габо постепенно превращается в настоящую звезду. Девочка уже принимала участие съемках нескольких картин, включая "Питер Пэн и Венди" и "Черная вдова".

Не менее успешно складывается модельная карьера юной наследницы звезды "Пятого элемента". В прошлом году Эвер стала лицом Miu Miu. В образах от этого бренда она теперь появляется на светских ивентах и обложках глянца.

К примеру, как в одной из последних съемок для Dust Magazine, где Эвер предстала в необычном костюме: укороченном топе и мини-юбке с черными ремнями, а также в свитере, надетом на рубашку.

Стоит отметить, что повседневный стиль юной актрисы не менее привлекательный. Предлагаем полюбоваться нарядами юной актрисы из обычной жизни, которым может позавидовать любой фешн-блогер.

Почему о 14-летней дочери Миллы Йовович скоро заговорят все: стильные образы Эвер ГабоПочему о 14-летней дочери Миллы Йовович скоро заговорят все: стильные образы Эвер ГабоЭвер для Dust Magazine (фото: instagram.com/dustmagazine)

Эвер Габо к своим 14 годам поняла, что скучные и "правильные" луки не для нее. Выражать себя она предпочитает с помощью ярких костюмов и многослойных образов. Девочка обожает шорты, широкие брюки, рубашки в клетку и топы. А если надевает платье, то обязательно выберет с необычным воротом, рукавами или принтом.

Актриса не может жить без аксессуаров: каждый свой лук она дополняет браслетами, шляпкой, беретом или платком в волосах, а завершает все яркой обувью. Согласитесь, получается очень необычно и стильно!

Почему о 14-летней дочери Миллы Йовович скоро заговорят все: стильные образы Эвер ГабоПочему о 14-летней дочери Миллы Йовович скоро заговорят все: стильные образы Эвер ГабоПочему о 14-летней дочери Миллы Йовович скоро заговорят все: стильные образы Эвер ГабоПочему о 14-летней дочери Миллы Йовович скоро заговорят все: стильные образы Эвер ГабоПочему о 14-летней дочери Миллы Йовович скоро заговорят все: стильные образы Эвер ГабоПочему о 14-летней дочери Миллы Йовович скоро заговорят все: стильные образы Эвер ГабоПочему о 14-летней дочери Миллы Йовович скоро заговорят все: стильные образы Эвер ГабоПочему о 14-летней дочери Миллы Йовович скоро заговорят все: стильные образы Эвер ГабоПочему о 14-летней дочери Миллы Йовович скоро заговорят все: стильные образы Эвер ГабоПочему о 14-летней дочери Миллы Йовович скоро заговорят все: стильные образы Эвер ГабоПочему о 14-летней дочери Миллы Йовович скоро заговорят все: стильные образы Эвер ГабоПочему о 14-летней дочери Миллы Йовович скоро заговорят все: стильные образы Эвер ГабоПочему о 14-летней дочери Миллы Йовович скоро заговорят все: стильные образы Эвер ГабоПочему о 14-летней дочери Миллы Йовович скоро заговорят все: стильные образы Эвер Габо

Образы Эвер Габо (фото: instagram.com/everanderson)

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