Чому про 14-річну доньку Мілли Йовович скоро заговорять усі: стильні образи Евер Габо

Старша дочка голлівудської актриси Мілли Йовович і режисера Пола Андерсона Евер Габо поступово перетворюється на справжню зірку. Дівчинка вже брала участь зйомках декількох картин, включаючи "Пітер Пен і Венді" і "Чорна вдова".

Не менш успішно складається модельна кар'єра юної спадкоємиці зірки "П'ятого елемента". У минулому році Евер стала обличчям Miu Miu. В образах від цього бренду вона тепер з'являється на світських івентах і обкладинках глянцю.

Наприклад, як в одній з останніх зйомок для Dust Magazine, де Евер постала в незвичайному костюмі: укороченому топі і міні-спідниці з чорними ременями, а також у светрі, одягнутому на сорочку.

Варто відзначити, що повсякденний стиль юної актриси не менш привабливий. Пропонуємо помилуватися образами юної актриси зі звичайного життя, яким може позаздрити будь-який фешн-блогер.

Евер для Dust Magazine (фото: instagram.com/dustmagazine)

Евер Габо до своїх 14 років зрозуміла, що нудні і "правильні" луки не для неї. Висловлювати себе вона вважає за краще за допомогою яскравих костюмів і багатошарових образів. Дівчинка обожнює шорти, широкі штани, сорочки в клітку і топи. А якщо одягає сукню, то обов'язково вибере з незвичайним коміром, рукавами або принтом.

Актриса не може жити без аксесуарів: кожен свій лук вона доповнює браслетами, капелюшком, беретом або хусткою у волоссі, а завершує все яскравим взуттям. Погодьтеся, виходить дуже незвично і стильно!

Образи Евер Габо (фото: instagram.com/everanderson)