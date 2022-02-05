Почему о 14-летней дочери Миллы Йовович скоро заговорят все: стильные образы Эвер Габо

К примеру, как в одной из последних съемок для Dust Magazine, где Эвер предстала в необычном костюме: укороченном топе и мини-юбке с черными ремнями, а также в свитере, надетом на рубашку.

Стоит отметить, что повседневный стиль юной актрисы не менее привлекательный. Предлагаем полюбоваться нарядами юной актрисы из обычной жизни, которым может позавидовать любой фешн-блогер.

Эвер для Dust Magazine (фото: instagram.com/dustmagazine)

Эвер Габо к своим 14 годам поняла, что скучные и "правильные" луки не для нее. Выражать себя она предпочитает с помощью ярких костюмов и многослойных образов. Девочка обожает шорты, широкие брюки, рубашки в клетку и топы. А если надевает платье, то обязательно выберет с необычным воротом, рукавами или принтом.

Актриса не может жить без аксессуаров: каждый свой лук она дополняет браслетами, шляпкой, беретом или платком в волосах, а завершает все яркой обувью. Согласитесь, получается очень необычно и стильно!

Образы Эвер Габо (фото: instagram.com/everanderson)