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Подойдет всем: Виктория Бекхэм демонстрирует любимый образ для путешествий

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Великобритания, Пятница 13 августа 2021 22:17
Подойдет всем: Виктория Бекхэм демонстрирует любимый образ для путешествий Виктория Бекхэм (фото: instagram.com/victoriabeckham)
Автор: RBC.UA

Виктория Бекхэм поделилась со своими фанатами новым образом. Икона стиля призналась, что этот образ для нее идеален во время отдыха. К слову, наряд универсальный и подойдет всем. Вдохновляемся!

Фото звезды появилось в ее блоге сети Instagram.

"Если я расслабляюсь, я в этом халате! Вы можете купить его отдельно или как часть нашего эксклюзивного нового набора для путешествий. Я просто люблю это", - написала Виктория.

На снимке она позирует в платье-халате с поясом на талии в широкую продольную полосу. Он отлично подчеркнул стройную фигуру жены Дэвида Бекхэма, а также ее цветущий внешний вид. 47-летняя звезда сделала свою любимую укладку, слегка подкрутив волосы. А также макияж в бежево-коричневой гамме, который подчеркнула ее загар. Получилось невероятно стильно!

Подойдет всем: Виктория Бекхэм демонстрирует любимый образ для путешествий

Виктория Бекхэм в новом образе (фото: instagram.com/victoriabeckham)

В сети поднялся настоящий ажиотаж: фанаты хвалят свою любимицу и благодарят за советы. Как всегда, поклонники отмечают, что Виктория по-прежнему привлекательна, а ее кожа - просто вдохновение.

Напомним, недавно Виктория также показала, какой у нее любимый городской образ.

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