Підійде всім: Вікторія Бекхем демонструє улюблений образ для подорожей
Вікторія Бекхем поділилася зі своїми фанатами новим образом. Ікона стилю зізналася, що цей образ для неї ідеальний під час відпочинку. До слова, вбрання універсальне і підійде всім. Надихаємося!
Фото зірки з'явилося в її блозі мережі Instagram.
"Якщо я розслабляюся, я в цьому халаті! Ви можете придбати його окремо або як частину нашого ексклюзивного нового набору для подорожей. Я просто люблю це", - написала Вікторія.
На знімку вона позує в сукні-халаті з поясом на талії в широку поздовжню смугу. Плаття відмінно підкреслилострунку фігуру дружини Девіда Бекхема, а також її квітучий зовнішній вигляд. 47-річна зірка зробила свою улюблену укладку, злегка підкрутивши волосся. А також макіяж в бежево-коричневій гамі, який підкреслив її засмагу. Вийшло неймовірно стильно!
Вікторія Бекхем в новому образі (фото: instagram.com/victoriabeckham)
У мережі піднявся справжній ажіотаж: фанати хвалять свою улюбленицю і дякують за поради. Як завжди, шанувальники відзначають, що Вікторія дуже приваблива, а її шкіра - просто натхнення.
Нагадаємо, нещодавно Вікторія також показала, який у неї улюблений міський образ.