Покупательница случайно узнала реальную цену белья от Ким Кардашьян
Блогерка купила бельё от бренда SKIMS, владелицей которого является Ким Кардашьян, за 46 долларов но, получив посылку, кажется, узнала настоящую цену товара. Оказалось, что на вещах висел ценник с ценой в 4,9 доллара.
Видео распаковки заказа девушка выложила на своем канале в TikTok
Блогерка с ником maya4.2.0 приобрела боди, бюстгальтер и велосипедки SKIMS, общая сумма заказа составила 156 долларов. Но, получив посылку, девушка увидела реальную стоимость одной из моделей - на ценнике товара за 46 долларов можно разглядеть этикетку 4,9 доллара.
@maya4.2.0 Paid $50 for the shirt to cost $5 #skims #realprice original sound - sophie :)
"Вот почему я так долго старалась держаться подальше от SKIMS. Это просто грабёж", - подписала видео Мaya4.2.0.
Ролик стал самым просматриваемым у блогерки и набрал 2,6 миллиона просмотров.
В своем следующем ролике девушка показала, как выглядят товары от SKIMS.
@maya4.2.0 Reply to @simoneureta Don't Trust No Nigga - Khia
Мaya4.2.0 оценила качество заказа на шестерку и в целом осталась недовольна качеством вещей, пообещав вернуть бюстгальтер продавцу.
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