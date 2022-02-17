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Покупниця випадково дізналася реальну ціну білизни від Кім Кардашьян

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Четвер 17 лютого 2022 14:30
Покупниця випадково дізналася реальну ціну білизни від Кім Кардашьян Модель бренду SKIMS (фото: instagram.com/skims/)
Автор: Сергій Кулик

Блогерка купила білизну від бренду SKIMS, власницею якого є Кім Кардашьян, за 46 доларів але, отримавши посилку, здається, дізналася справжню ціну товару. Виявилося, що на речах висів цінник з ціною в 4,9 долара.

Відео розпакування замовлення дівчина виклала на своєму каналі в TikTok

Блогерка з ніком maya4.2. 0 придбала боді, бюстгальтер і велосипедки SKIMS, загальна сума замовлення склала 156 доларів. Але, отримавши посилку, дівчина побачила реальну вартість однієї з моделей - на ціннику товару за 46 доларів можна розгледіти етикетку 4,9 долара.

@maya4.2.0 Paid $50 for the shirt to cost $5 #skims #realprice original sound - sophie :)

"Ось чому я так довго намагалася триматися подалі від SKIMS. Це просто грабіж", - підписала відео Мауа4.2.0.

Ролик став найпопулярнішим у блогерки і набрав 2,6 мільйона переглядів.

У своєму наступному ролику дівчина показала, як виглядають товари від SKIMS.

@maya4.2.0 Reply to @simoneureta Don't Trust No Nigga - Khia

Мауа4.2. 0 оцінила якість замовлення на шістку і в цілому залишилася незадоволена якістю речей, пообіцявши повернути бюстгальтер продавцеві.

Раніше ми писали про те, що Кім Кардашьян представила колекцію Skims до Дня святого Валентина

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Кім Кардашян
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