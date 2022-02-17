Покупательница случайно узнала реальную цену белья от Ким Кардашьян

Блогерка с ником maya4.2.0 приобрела боди, бюстгальтер и велосипедки SKIMS, общая сумма заказа составила 156 долларов. Но, получив посылку, девушка увидела реальную стоимость одной из моделей - на ценнике товара за 46 долларов можно разглядеть этикетку 4,9 доллара.

"Вот почему я так долго старалась держаться подальше от SKIMS. Это просто грабёж", - подписала видео Мaya4.2.0.

Ролик стал самым просматриваемым у блогерки и набрал 2,6 миллиона просмотров.

В своем следующем ролике девушка показала, как выглядят товары от SKIMS.

Мaya4.2.0 оценила качество заказа на шестерку и в целом осталась недовольна качеством вещей, пообещав вернуть бюстгальтер продавцу.