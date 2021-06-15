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Без пони и стразов: Андре Тан показал самые стильные рюкзаки для подростков

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Вторник 15 июня 2021 13:31
Без пони и стразов: Андре Тан показал самые стильные рюкзаки для подростков Андре Тан (фото: пресс-служба)
Автор: Татьяна Турчаникова

Украинский дизайнер Андре Тан показал самые стильные рюкзаки для подростков.

В рамках VI всеукраинского детского фестиваля моделей и дизайнеров Ukrainian Fashion Kids состоялась презентация совместной коллекции Andre Tan и Yes.

В капсульную коллекцию современных сумок и рюкзаков для детей и подростков вошли рюкзаки, шоперы и поясная сумка, в черном и бежевом цветах.

Вещи украшают фразы и рисунки, по стилистике напоминающие временные татуировки или надписи на полях школьных тетрадей.

"Не знаю, кто и почему решил, что детские вещи обязательно должны быть ярких цветов или с принтами по мотивам мультфильмов. Дизайнеры рисуют на рюкзаке пони, украшают его стразами и думают, что угадали настроение нового поколения. Я, как отец будущей школьницы, убежден, что детские вещи должны быть такие же стильные, как и вещи их родителей", - признался Тан.

Без пони и стразов: Андре Тан показал самые стильные рюкзаки для подростков

Анастасия Приходько с детьми (фото: пресс-служба)

Без пони и стразов: Андре Тан показал самые стильные рюкзаки для подростков

Слава Демин с сыном (фото: пресс-служба)

Без пони и стразов: Андре Тан показал самые стильные рюкзаки для подростков

Солоха с крестницей (фото: пресс-служба)

Новинки от дизайнера представили звездные родители и их дети: Илона Гвоздева с Валерией, дети Эдгара и Славы Каминских - Леон и Лаура, Слава Демин с сыном Владом, TAYANNA с Даниелем, Анастасия Приходько с дочкой Нариной и сыном Гордеем, Анна Ризатдинова с Романом, Алина Шаманская с сыном Артуром, Солоха с крестницей Мартой, Наталия Холоденко с дочкой Вивьен и сыном Илларионом, Владимир и Оксана Бондаренко с дочерью Анной.

Без пони и стразов: Андре Тан показал самые стильные рюкзаки для подростковИлона Гвоздева с дочерью (фото: пресс-служба)

Андре Тан уверен, это стильные вещи для подростков должны быть базовых цветаов, с продуманной системой хранения, из практичных материалов, а качество изделий должно быть высокое.

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Без пони и стразов: Андре Тан показал самые стильные рюкзаки для подростков

Анна Ризатдинова с сыном (фото: пресс-служба)

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