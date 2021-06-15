Без поні і стразів: Андре Тан показав найстильніші рюкзаки для підлітків

У капсульну колекцію сучасних сумок і рюкзаків для дітей і підлітків увійшли рюкзаки, шопери і поясна сумка, в чорному і бежевому кольорах.

Речі прикрашають фрази і малюнки, за стилістикою нагадують тимчасові татуювання або написи на полях шкільних зошитів.

"Не знаю, хто і чому вирішив, що дитячі речі обов'язково повинні бути яскравих кольорів або з принтами за мотивами мультфільмів. Дизайнери малюють на рюкзаку поні, прикрашають його стразами і думають, що вгадали настрій нового покоління. Я, як батько майбутньої школярки, переконаний, що дитячі речі повинні бути такі ж стильні, як і речі їхніх батьків", - зізнався Тан.

Анастасія Приходько з дітьми (фото: прес-служба)

Слава Дьомін з сином (фото: пресс-служба)

Солоха с покрестницею (фото: пресс-служба)

Новинки від дизайнера представили зіркові батьки та їхні діти: Ілона Гвоздьова з Валерією, діти Едгара і слави Камінських - Леон і Лаура, Слава Дьомін з сином Владом, TAYANNA з Даніелем, Анастасія Приходько з донькою Наріною і сином Гордієм, Анна Різатдінова з Романом, Аліна Шаманська з сином Артуром, Солоха з хрещеницею Мартою, Наталія Холоденко з донькою Вів'єн і сином Іларіоном, Володимир і Оксана Бондаренко з дочкою Ганною.

Ілона Гвоздьова з дочкою (фото: прес-служба)

Андре Тан впевнений, що у стильних виробів для підлітків повинні бути базові кольори, продумана система зберігання, практичні матеріали, вироби мають бути восокої якості.

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Анна Різатдінова з сином (фото: прес-служба)