Без пони и стразов: Андре Тан показал самые стильные рюкзаки для подростков

В капсульную коллекцию современных сумок и рюкзаков для детей и подростков вошли рюкзаки, шоперы и поясная сумка, в черном и бежевом цветах.

Вещи украшают фразы и рисунки, по стилистике напоминающие временные татуировки или надписи на полях школьных тетрадей.

"Не знаю, кто и почему решил, что детские вещи обязательно должны быть ярких цветов или с принтами по мотивам мультфильмов. Дизайнеры рисуют на рюкзаке пони, украшают его стразами и думают, что угадали настроение нового поколения. Я, как отец будущей школьницы, убежден, что детские вещи должны быть такие же стильные, как и вещи их родителей", - признался Тан.

Анастасия Приходько с детьми (фото: пресс-служба)

Слава Демин с сыном (фото: пресс-служба)

Солоха с крестницей (фото: пресс-служба)

Новинки от дизайнера представили звездные родители и их дети: Илона Гвоздева с Валерией, дети Эдгара и Славы Каминских - Леон и Лаура, Слава Демин с сыном Владом, TAYANNA с Даниелем, Анастасия Приходько с дочкой Нариной и сыном Гордеем, Анна Ризатдинова с Романом, Алина Шаманская с сыном Артуром, Солоха с крестницей Мартой, Наталия Холоденко с дочкой Вивьен и сыном Илларионом, Владимир и Оксана Бондаренко с дочерью Анной.

Илона Гвоздева с дочерью (фото: пресс-служба)

Андре Тан уверен, это стильные вещи для подростков должны быть базовых цветаов, с продуманной системой хранения, из практичных материалов, а качество изделий должно быть высокое.

Андре Тан рассказал, как выбрать джинсы, которые всегда будут в тренде

Анна Ризатдинова с сыном (фото: пресс-служба)