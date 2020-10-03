Постройневшая Адель покорила появлением в мини от украинского дизайнера за 26 250 грн

Певица отдала предпочтение наряду от украинского бренда

Британская певица Адель поражает поклонников своим радикальным преображением – звезда изрядно похудела и удивляет окружающих стройными формами. Звезда избегает черезмерной публичности и не слишком активно ведет соцсети, но вот обойти вниманием день рождения подруги, актрисы Николь Ричи, не смогла. Она показала серию фото с именинницей, на одном из которых Адель позирует в эффектному наряде от украинского бренда Marianna Senchina.

Фото в бархатном платье-пиджаке с открытыми плечами и объемными рукавами из новой коллекции Bohemian Dress сезона осень-зима 2020 появились на странице певицы в Instagram. Стоимость наряда составляет 26 250 грн.

Скриншот: mariannasenchina.com

Адель дополнила праздничный образ высокой прической, выпустив прядь на лицо, в качестве аксессуаров – золотые серьги-кольца среднего диаметра.

Адель надела плате от украинского дизайнера (фото: instagram.com/adele)

К слову, среди почитательниц украинского дизайнера Марианны Сенчиной Рианна и Дуа Липа. Так, барбадосская красавица в 2017 году появилась на презентации собственной марки косметики Fenty Beauty в Мадриде в платье украинского бренда.

Британская певица Дуа Липа надела наряд от Сенчиной во время визита в Киев, где в мае 2018 года выступила на финальном матче Лиги Чемпионов, который проходил на столичном НСК "Олимпийский".

Напомним, что ранее стало известно о новом возлюбленном Адель – рэпере Skepta.