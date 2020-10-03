Схудла Адель підкорила появою у міні від українського дизайнера за 26 250 грн

Співачка віддала перевагу вбранню від українського бренду

Британська співачка Адель вражає шанувальників своїм радикальним перетворенням – зірка добряче схудла і дивує оточуючих стрункими формами. Зірка уникає надмірною публічності і не надто активно веде соцмережі, але от обійти день народження подруги, актриси Ніколь Річі, не змогла. Вона показала серію фото з іменинницею, на одному з яких Адель позує в ефектному вбранні від українського бренду Marianna Senchina.

Фото в оксамитовому платті-піджаку з відкритими плечима і об'ємними рукавами з нової колекції Bohemian Dress сезону осінь-зима 2020 з'явилися на сторінці співачки в Instagram. Вартість вбрання становить 26 250 грн.

Скріншот: mariannasenchina.com

Адель доповнила святковий образ високою зачіскою, випустивши пасмо на обличчя, в якості аксесуарів – золоті сережки-кільця середнього діаметру.

Адель наділу платі від українського дизайнера (фото: instagram.com/adele)

До речі, серед шанувальниць українського дизайнера Маріанни Сенчіної Ріанна і Дуа Ліпа. Так, барбадоська красуня в 2017 році з'явилася на презентації власної марки косметики Fenty Beauty в Мадриді в сукні українського бренду.

Британська співачка Дуа Ліпа вдягла вбрання від Сенчіної під час візиту в Київ, де у травні 2018 року виступила на фінальному матчі Ліги Чемпіонів, який проходив на столичному НСК "Олімпійський".

Нагадаємо, що раніше стало відомо про нового коханого Адель – репере Skepta.