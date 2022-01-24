Приянка Чопра, Ким Кардашьян, Наоми Кэмпбелл и другие: топ-7 звезд, которые воспользовались услугами суррогатной матери

В нашей подборке – звезды, которые обзавелись наследниками благодаря этому методу, и остались очень довольны.

Приянка Чопра

На днях мир облетела радостная новость - Приянка Чопра и ее муж Ник Джонас стали родителями. Пара объявила о событии с помощью соцсетей, рассказав, что их дочь появилась на свет с помощью услуг суррогатной матери.

При этом пара подчеркивает: Приянка абсолютно здорова, и сама могла бы родить при желании. Но плотный рабочий график актрисы просто не позволяет ей быть вместе с мужем в дни овуляции.

Приянка Чопра с мужем (фото: instagram.com/priyankachopra)

Ким Кардашьян

Канье Уэст и Ким Кардашьян долгое время были одной из самых крепких пар, которые сошлись на желании иметь многодетную семью. Причем первых двух детей – Норт и Сейнта – звезда реалити родила самостоятельно. А младших – Чикаго и Псалма – паре выносила суррогатная мать.

К такому решению Ким пришла, столкнувшись со сложностями во время первых беременностей. Знаменитость никогда не скрывала этот факт и ни разу не пожалела о своем решении.

Ким Кардашьян с детьми (фото: instagram.com/kimkardashian)

Николь Кидман

Актриса пыталась забеременеть еще в браке с Томом Крузом, но в результате неудачных попыток пара усыновила двух детей: Изабеллу Джейн и Коннора Энтони. Попытки родить самостоятельно актриса не оставила и во втором браке, с музыкантом Китом Урбаном.

И судьба подарила ей долгожданную беременность, в результате которой на свет родилась старшая дочь пары Сандэй Роуз. А вот вторая малышка пары – Фэйт Маргарет – появилась благодаря суррогатной матери. Тем не менее, Николь призналась, что ее рождение было не меньшим счастьем.

Николь Кидман с мужем (фото: instagram.com/nicolekidman)

Наоми Кэмпбелл

Долгое время супермодель 90-х признавалась, что карьера и социальные проекты для нее на первом месте. Но все же накануне своего 50-летияю британская супермодель созрела, чтобы испытать радости материнства.

"Маленькое благословение выбрало меня своей матерью, для меня большая честь – стать родителем для этой нежной души. Нет большей любви", – сообщила она о пополнении в семье 18-го мая 2021-го года.

Подробностей звезда не стала раскрывать. Но тот факт, что событие произошло неожиданно и беременной Наоми никто не видел, дал повод предположить, что модель обращалась к суррогатному материнству.

Наоми Кэмпбелл с дочерью (фото: instagram.com/nicolekidman)

Сара Джессика Паркер

В семье Сары Джессики Паркер и ее мужа Мэтью Бродерика трое детей. Страшего сына Джеймса Уилки звезда "Секса в большом городе" родила сама.

А вот когда семья решила расширяться, то супруги поняли, что метод суррогатного материнства – самый приемлемый для них. В результате на свет появились близняшки Марион и Табита.

Сара Джессика Паркер с дочерьми (фото: instagram.com/nicolekidman)

Криштиану Роналду

Нынче многодетный отец, Криштиану стал одном из первых, кто воспользовался методом суррогатного материнства. Сын Криштиану Роналду-младший появился на свет в 2010-м году. звезде футбола, по всей видимости, такой метод пришел по душе. Потому что спустя семь лет Роналду повторил процедуру, родив близнецов Еву и Матео.

В вот четвертого ребенка – дочь Алану Мартину – ему родила возлюбленная Джорджина Родригес. Сейчас девушка вновь беременна, причем готовится подарить Роналду снова близнецов.

Криштиану Роналду с семьей (фото: instagram.com/cristiano)

Люси Лью

Звезда "Ангелов Чарли" Люси Лью всегда держала личную жизнь под грифом "совершенно секретно". Потому появление в 2015-м году у актрисы ребенка вызвало шквал обсуждений. Оказывается, 46-летняя актриса обратилась к суррогатной матери, потеряв надежду забеременеть.

Сын Роквелл Ллойд Лью сделал актрису по-настоящему счастливой, как признавалась она в многочисленных интервью. А вот на хейтеров она не стала обращать внимания, хотя многие слова шокировали Люси.

"Я тогда подумала: как у кого-то могут быть неприязненные чувства к малышу? Этих людей возмущает, что у кого-то есть ребенок? Я была шокирована, чувствовала себя странно, мне казалось удивительным то, что в наше время люди могут осуждать тех, кто создает семью, какой бы она ни была", – говорила она.

Люси Лью с сыном (фото: instagram.com/lucyliu)