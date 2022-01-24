ru ua
Пн, 24 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Пріянка Чопра, Кім Кардашьян, Наомі Кемпбелл та інші: топ-7 зірок, які скористалися послугами сурогатної матері

Новость на русском →
Понеділок 24 січня 2022 20:20
Пріянка Чопра, Кім Кардашьян, Наомі Кемпбелл та інші: топ-7 зірок, які скористалися послугами сурогатної матері Зірки, які зверталися до сурогатного материнства (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: RBC.UA

Сурогатне материнство – справжній тренд серед вічно зайнятих зірок шоу-бізнесу. Що не дивно – часом знаменитості почитають будувати особисте щастя, лише побудувавши запаморочливу кар'єру.

У нашій добірці – зірки, які обзавелися спадкоємцями завдяки цьому методу, і залишилися дуже задоволені.

Пріянка Чопра

Днями світ облетіла радісна новина – Пріянка Чопра і її чоловік Нік Джонас стали батьками. Пара оголосила про подію за допомогою соцмереж, розповівши, що їх дочка з'явилася на світ за допомогою послуг сурогатної матері.

При цьому пара підкреслює: Пріянка абсолютно здорова, і сама могла б народити при бажанні. Але щільний робочий графік актриси просто не дозволяє їй бути разом з чоловіком в дні овуляції.

Пріянка Чопра, Кім Кардашьян, Наомі Кемпбелл та інші: топ-7 зірок, які скористалися послугами сурогатної матері

Пріянка Чопра з чоловіком (фото: instagram.com/priyankachopra)

Кім Кардашьян

Каньє Уест і Кім Кардашьян довгий час були однією з найміцніших пар, які зійшлися на бажанні мати багатодітну сім'ю. Причому перших двох дітей – Норт і Сейнта – зірка реаліті народила самостійно. А молодших – Чикаго і Псалма – парі виносила сурогатна мати.

До такого рішення Кім прийшла, зіткнувшись зі складнощами під час перших вагітностей. Знаменитість ніколи не приховувала цей факт і жодного разу не пошкодувала про своє рішення.

Пріянка Чопра, Кім Кардашьян, Наомі Кемпбелл та інші: топ-7 зірок, які скористалися послугами сурогатної матері

Кім Кардашян з дітьми (фото: instagram.com/kimkardashian)

Ніколь Кідман

Актриса намагалася завагітніти ще в шлюбі з Томом Крузом, але в результаті невдалих спроб пара усиновила двох дітей: Ізабеллу Джейн і Коннора Ентоні. Спроби народити самостійно актриса не залишила і в другому шлюбі, з музикантом Кітом Урбаном.

І доля подарувала їй довгоочікувану вагітність, в результаті якої на світ народилася старша дочка пари Сандей Роуз. А ось друга дівчинка пари – Фейт Маргарет – з'явилася завдяки сурогатній матері. Тим не менш, Ніколь зізналася, що її народження було не меншим щастям.

Пріянка Чопра, Кім Кардашьян, Наомі Кемпбелл та інші: топ-7 зірок, які скористалися послугами сурогатної матері

Ніколь Кідман з чоловіком (фото: instagram.com/nicolekidman)

Наомі Кемпбелл

Довгий час супермодель 90-х зізнавалася, що кар'єра і соціальні проекти для неї на першому місці. Але все ж напередодні свого 50-річчя британська супермодель дозріла, щоб випробувати радості материнства.

"Маленьке благословення обрало мене своєю матір'ю, для мене велика честь – стати мамою для цієї ніжної душі. Немає більшої любові", – повідомила вона про поповнення в родині 18-го травня 2021-го року.

Подробиць зірка не стала розкривати. Але той факт, що подія сталася несподівано і вагітної Наомі ніхто не бачив, дав привід припустити, що модель зверталася до сурогатного материнства.

Пріянка Чопра, Кім Кардашьян, Наомі Кемпбелл та інші: топ-7 зірок, які скористалися послугами сурогатної матері

Наомі Кемпбелл з дочкою (фото: instagram.com/nicolekidman)

Сара Джессіка Паркер

У сім'ї Сари Джесіки Паркер і її чоловіка Метью Бродеріка троє дітей. Найстрашнішого сина Джеймса Уїлки зірка "Сексу у великому місті" народила сама.

А ось коли сім'я вирішила розширюватися, то подружжя зрозуміло, що метод сурогатного материнства – найприйнятніший для них. В результаті на світ з'явилися близнючки Маріон і Табіта.

Пріянка Чопра, Кім Кардашьян, Наомі Кемпбелл та інші: топ-7 зірок, які скористалися послугами сурогатної матері

Сара Джессіка Паркер з дочками (фото :instagram.com/nicolekidman)

Кріштіану Роналду

Нині багатодітний батько, Кріштіану став одним з перших, хто скористався методом сурогатного материнства. Син Кріштіану Роналду-молодший з'явився на світ в 2010-му році. Зірці футболу, як видно, такий метод прийшов до душі. Тому що через сім років Роналду повторив процедуру, народивши близнюків Єву і Матео.

У оь четверту дитину – дочку Алану Мартіну – йому народила кохана Джорджина Родрігес. Зараз дівчина знову вагітна, причому готується подарувати Роналду знову близнюків.

Пріянка Чопра, Кім Кардашьян, Наомі Кемпбелл та інші: топ-7 зірок, які скористалися послугами сурогатної матеріКріштіану Роналду з сім'єю (фото: instagram.com/cristiano)

Люсі Лью

Зірка "Ангелів Чарлі" Люсі Лью завжди тримала особисте життя під грифом "цілком таємно". Тому поява в 2015-му році у актриси дитини викликала шквал обговорень. Виявляється, 46-річна актриса звернулася до сурогатної матері, втративши надію завагітніти.

Син Роквелл Ллойд Лью зробив актрису по-справжньому щасливою, як зізнавалася вона в численних інтерв'ю. А ось на хейтерів вона не стала звертати уваги, хоча багато їх слів шокували Люсі.

"Я тоді подумала: як у когось може бути неприязні почуття до малюка? Цих людей обурює, що у когось є дитина? Я була шокована, відчувала себе дивно, мені здавалося дивним те, що в наш час люди можуть засуджувати тих, хто створює сім'ю, якою б вона не була", – казала вона.

Пріянка Чопра, Кім Кардашьян, Наомі Кемпбелл та інші: топ-7 зірок, які скористалися послугами сурогатної матері

Люсі Лью з сином( фото :instagram.com/lucyliu)

Читайте також про топ-5 дочок зіркових мам, які успадкували їхню рідкісну красу.

Раніше ми писали, хто із зірок виховує близнюків.

Читайте LITE в Google News
Шоу-бізнес
Україна має талант: яскраві моменти
Україна має талант: яскраві моменти
Гороскоп 2022 для всіх знаків Зодіаку
Гороскоп 2022 для всіх знаків Зодіаку
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Хто представить Україну на Євробаченні 2022: список усіх претендентів та їхні пісні
Хто представить Україну на Євробаченні 2022: список усіх претендентів та їхні пісні