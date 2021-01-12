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Пробуем повторить: Джамала показала, как носить самый трендовый пуховик этой зимы

Новина українською → Вторник 12 января 2021 10:59
Пробуем повторить: Джамала показала, как носить самый трендовый пуховик этой зимы Джамала (instagram.com/jamalajaaa/)
Автор: Lite

Украинская певица Джамала обожает проводить время со своими малышами. Например, смотреть вместе мультики.

Певица порекомендовала список своих любимых анимационных фильмов. Для зимнего настроения - то, что нужно!⠀

Теперь певица в своей соцсети показала, как стоит носить одну из самых актуальных моделей пуховика в этом сезоне. Куртку-оверсайз с большими карманами и воротником она дополнила ботинками в цвет. С таким пуховиком можно носить как платья, так и джинсы - они одинаково гармонично сочетаются.

Пробуем повторить: Джамала показала, как носить самый трендовый пуховик этой зимы"Дуже хочеться помріяти та зберігати в собі абсолютного оптиміста. Напиши мені скоріше, що ти зробиш, коли відкриються всі-всі кордони? Коли стане непотрібною маска, а ковід перейде просто в стадію звичайної застуди та випадковості? Місто, дія, мрія. Наприклад, Я...

  • ...хочу в якесь сицилійське містечко (бажано у весняний чи літній період)
  • ...хочу, як тільки вийде альбом, поїхати з туром по Україні та світу,
  • ...дуже хочу, щоб всі люди, які постраждали від епідемії чи персонально, чи залишились без роботи, чи збанкрутів їх бізнес і т.д., всі вони встали на ноги!", - написала певица совсем не о моде.

Пробуем повторить: Джамала показала, как носить самый трендовый пуховик этой зимыДжамала (фото: instagram.com/jamalajaaa/)

Смотрите также, как Джамала провела время со своими малышами на отдыхе: вся семья отправилась в Египет, купаться, загорать и любоваться морскими жителями.

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