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Пробуємо повторити: Джамала показала, як носити найтрендовіший пуховик цієї зими

Новость на русском → Вівторок 12 січня 2021 10:59
Пробуємо повторити: Джамала показала, як носити найтрендовіший пуховик цієї зими Джамала (instagram.com/jamalajaaa/)
Автор: Lite

Українська співачка Джамала обожнює проводити час зі своїми малюками. Наприклад, дивитися разом мультики.

Співачка порекомендувала список своїх улюблених анімаційних фільмів. Для зимового настрою - те, що потрібно!⠀

Тепер співачка у своїй соцмережі показала, як варто носити одну з найактуальніших моделей пуховика в цьому сезоні. Куртку-оверсайз з великими кишенями і коміром вона доповнила черевиками в тон. З таким пуховиком можна носити як сукні, так і джинси - вони однаково гармонійно поєднуються.

Пробуємо повторити: Джамала показала, як носити найтрендовіший пуховик цієї зими"Дуже хочеться помріяти та зберігати в собі абсолютного оптиміста. Напиши мені скоріше, що ти зробиш, коли відкриються всі-всі кордони? Коли стані непотрібною маска, а ковід просто перейде в стадію звичайної застуди та випадковості? Місто, дія, мрія. Наприклад, Я...

  • ...хочу в якесь сицилійське містечко (бажано у весняний чі літній період)
  • ...хочу, як тільки вийде альбом, поїхати з туром по Україні та світу,
  • ...дуже хочу, щоб всі люди, які потерпіли від епідемії чи персонально, чи залишились без роботи, чи збанкрутів їх бізнес і т. д., всі вони встали на ноги!", - написала співачка зовсім не про моду.

Пробуємо повторити: Джамала показала, як носити найтрендовіший пуховик цієї зимиДжамала (фото: instagram.com/jamalajaaa/)

Дивіться також, як Джамала провела час зі своїми малюками на відпочинку: вся сім'я вирушила до Єгипту, купатися, засмагати і милуватися морськими мешканцями.

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