Пробуємо повторити: Джамала показала, як носити найтрендовіший пуховик цієї зими
Українська співачка Джамала обожнює проводити час зі своїми малюками. Наприклад, дивитися разом мультики.
Співачка порекомендувала список своїх улюблених анімаційних фільмів. Для зимового настрою - те, що потрібно!⠀
Тепер співачка у своїй соцмережі показала, як варто носити одну з найактуальніших моделей пуховика в цьому сезоні. Куртку-оверсайз з великими кишенями і коміром вона доповнила черевиками в тон. З таким пуховиком можна носити як сукні, так і джинси - вони однаково гармонійно поєднуються.
"Дуже хочеться помріяти та зберігати в собі абсолютного оптиміста. Напиши мені скоріше, що ти зробиш, коли відкриються всі-всі кордони? Коли стані непотрібною маска, а ковід просто перейде в стадію звичайної застуди та випадковості? Місто, дія, мрія. Наприклад, Я...
- ...хочу в якесь сицилійське містечко (бажано у весняний чі літній період)
- ...хочу, як тільки вийде альбом, поїхати з туром по Україні та світу,
- ...дуже хочу, щоб всі люди, які потерпіли від епідемії чи персонально, чи залишились без роботи, чи збанкрутів їх бізнес і т. д., всі вони встали на ноги!", - написала співачка зовсім не про моду.
Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa/)
Дивіться також, як Джамала провела час зі своїми малюками на відпочинку: вся сім'я вирушила до Єгипту, купатися, засмагати і милуватися морськими мешканцями.