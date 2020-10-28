ru ua
News Выборы 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Промокоды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Пробуем повторить: Катя Осадчая в стильной желтой шапке показала, как одеваться на осеннюю прогулку

Новина українською → Среда 28 октября 2020 10:45
Пробуем повторить: Катя Осадчая в стильной желтой шапке показала, как одеваться на осеннюю прогулку Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha/)
Автор: Lite

Катя Осадчая привыкла активно проводить время с мужем Юрием Горбуновым и сыночком Ваней. Парень уже успел побывать с родителями во многих интересных и живописных местах Киевской области, отдохнуть за границей и даже побывать на грибной охоте. Но на этот раз, видимо, Катя оставила малыша дома - в своем микроблоге ведущая показала, как она в стильном осеннем наряде отправилась на прогулку по Днепру.

Пробуем повторить: Катя Осадчая в стильной желтой шапке показала, как одеваться на осеннюю прогулкуПробуем повторить: Катя Осадчая в стильной желтой шапке показала, как одеваться на осеннюю прогулкуКатя Осадчая - в таком луке не замерзнешь! (фото: instagram.com/kosadcha/)

Как обычно, образом ведущей можно вдохновляться: стильная желтая шапка, спортивный костюм с расклешенными штанинами мятного цвета, куртка-оверсайз болотного цвета и белые кроссовки, в таком наряде осенью не пропадешь!

"Осінні річкові прогулянки не менш прекрасні, хіба що купатися холодно. Хоча, бачили сьогодні тих, кого холод не лякав", - написала Катя под снимками.

"Люблю спортивный вид одежды, как у вас", "Фисташка", "Очень красиво", "Очень теплые фото", Вот это красота!", - порадовались за Катю фанаты.

Напомним, что Осадчая - давно стала иконой стиля для своих фолловеров. Так, недавно Катя показала, как носить трендовые широкие брюки - стильно и практично, а еще - отлично подчеркивает спортивную фигуру.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Мода Катя Осадчая образ стиль
Скандалы недели
Скандалы недели
Танцы со звездами: интриги шоу
Танцы со звездами: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
NEWS
Боевики стреляли вблизи Песок и Водяного
РБК-Украинаинформационное агентство Боевики стреляли вблизи Песок и Водяного