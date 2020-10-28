Намагаємось повторити: Катя Осадча в стильній жовтої шапці показала, як одягатися на осінню прогулянку

Катя Осадча звикла активно проводити час з чоловіком Юрієм Горбуновим і синочком Ванею. Хлопець уже встиг побувати з батьками у багатьох цікавих і мальовничих місцях Київської області, відпочити за кордоном і навіть побувати на грибний полюванні. Але на цей раз, мабуть, Катя залишила малюка вдома - у своєму мікроблозі ведуча показала, як вона в стильному осінньому вбранні вирушила на прогулянку по Дніпру.

Катя Осадча - у такому луці не замерзнеш! (фото: instagram.com/kosadcha/)

Як завжди, образом ведучої можна надихатися: стильна жовта шапка, спортивний костюм з розкльошеними штанинами м'ятного кольору, куртка-оверсайз болотного кольору та білі кросівки, в такому вбранні восени не пропадеш!

"Осінні річкові прогулянки не менш прекрасні, хіба що купатися холодно. Хоча, бачили сьогодні тих, кого холод не лякав", - написала Катя під знімками.

"Люблю спортивний вид одягу, як у вас", "Фісташка", "Дуже гарно", "Дуже теплі фото", Ось це краса!", - пораділи за Катю фанати.

Нагадаємо, що Осадча - давно стала іконою стилю для своїх фоловерів. Так, нещодавно Катя показала, як носити трендові широкі штани - стильно і практично, а ще - відмінно підкреслює спортивну фігуру.