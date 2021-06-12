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Пробуем повторить: как носят "папины" сандалии летом 2021 топовые фешн-блогеры

Новина українською →
Суббота 12 июня 2021 16:39
Пробуем повторить: как носят "папины" сандалии летом 2021 топовые фешн-блогеры Знаменитости давно полюбили эту обувь (фото: instagram.com/hannaschonberg)
Автор: Татьяна Турчаникова

Вы слышали, что "папины сандалии" (некоторые называют их "сандалии деда") этим летом бьют топы по своей популярности, но еще не приобрели свою пару на лето?

Lite собрал лучшие образы фешн-блогеров в этой трендовой обуви, после просмотра которых вам тоже, скорее всего, так захочется.

Что такое папины сандалии.

Это массивные босоножки-сандалии с застежками, похожие на те, что имеются обычно в гардеробе солидных мужчин на отдыхе. Тренд перекликается с "уродливыми" кроссовками, которые мы давно видим на улицах: их носят со всем, чем захочется, от легких платьев до укороченных брюк.

Топ образов в папиных сандалиях от фешн-блогеров

Пробуем повторить: как носят &quot;папины&quot; сандалии летом 2021 топовые фешн-блогеры

Пробуем повторить: как носят &quot;папины&quot; сандалии летом 2021 топовые фешн-блогеры

На лето можно выбрать цветные модели (фото: instagram.com/pernilleteisbaek, instagram.com/emilisindlev)

Пробуем повторить: стилист показала топ лучших образов для жаркого лета

Пробуем повторить: как носят &quot;папины&quot; сандалии летом 2021 топовые фешн-блогерыПробуем повторить: как носят &quot;папины&quot; сандалии летом 2021 топовые фешн-блогеры

Модели телесного цвета подходят ко всему на свете (фото: instagram.com/hannaschonberg)

Пробуем повторить: как носят &quot;папины&quot; сандалии летом 2021 топовые фешн-блогеры
Пробуем повторить: как носят &quot;папины&quot; сандалии летом 2021 топовые фешн-блогеры

Черные - классика, они подходят ко всему, также пригодятся и на день, и на прохладный вечер (фото: instagram.com/mvb, instagram.com/josefinehj)

Раньше стилист рассказала, как определить, какой головной убор идет именно вам.

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