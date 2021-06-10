Пробуем повторить: стилист показала топ лучших образов для жаркого лета

Хочется выглядеть стильно и носить актуальные пиджаки и брюки, но в летнюю жару в таком наряде можно просто свариться. Что делать? Выбирать правильную для этого времени года одежду.

В своем Instagram стилист Зоя Панина не только рассказала, что лучше носить в жару, но и составила образы, которые можно попытаться повторить.

Немного завидую людям, которые с легкостью переносят жару и искренне радуются, когда столбик оконного термометра стремительно ползет вверх. Они с удовольствием плавятся на пляже без зонта и крема с SPF 100, зимуют в Азии и презирают Новый год с его шубами и подштанниками.

Для всех остальных я собрала рабочие формулы, которые помогают пережить жару и даже получить от нее удовольствие.

Топ образов для летней жары

От платьев до комбинезонов

Юбки и сарафаны

Брюки и брючные комбинезоны

Бермуды, велосипедки и деним: стилист показала топ городских шортов на лето 2021

Разнообразие шортов

Длинные платья из легкого материла

Брюки с топом

Белые рубашки и шорты.

Как одеться в жару (фото: instagram.com/ya_zoya_)