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Пробуем повторить: стилист показала топ лучших образов для жаркого лета

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Четверг 10 июня 2021 19:09
Пробуем повторить: стилист показала топ лучших образов для жаркого лета И стильно, и не жарко (фото: instagram.com/lovegrace_e)
Автор: Татьяна Турчаникова

Хочется выглядеть стильно и носить актуальные пиджаки и брюки, но в летнюю жару в таком наряде можно просто свариться. Что делать? Выбирать правильную для этого времени года одежду.

В своем Instagram стилист Зоя Панина не только рассказала, что лучше носить в жару, но и составила образы, которые можно попытаться повторить.

Немного завидую людям, которые с легкостью переносят жару и искренне радуются, когда столбик оконного термометра стремительно ползет вверх. Они с удовольствием плавятся на пляже без зонта и крема с SPF 100, зимуют в Азии и презирают Новый год с его шубами и подштанниками.

Для всех остальных я собрала рабочие формулы, которые помогают пережить жару и даже получить от нее удовольствие.

Топ образов для летней жары

От платьев до комбинезонов

Пробуем повторить: стилист показала топ лучших образов для жаркого лета

Юбки и сарафаны

Пробуем повторить: стилист показала топ лучших образов для жаркого лета

Брюки и брючные комбинезоны

Пробуем повторить: стилист показала топ лучших образов для жаркого лета

Бермуды, велосипедки и деним: стилист показала топ городских шортов на лето 2021

Разнообразие шортов

Пробуем повторить: стилист показала топ лучших образов для жаркого лета

Длинные платья из легкого материла

Пробуем повторить: стилист показала топ лучших образов для жаркого лета

Брюки с топом

Пробуем повторить: стилист показала топ лучших образов для жаркого лета

Белые рубашки и шорты.

Пробуем повторить: стилист показала топ лучших образов для жаркого лета

Как одеться в жару (фото: instagram.com/ya_zoya_)

Раньше стилистка показала, какие платья уже не в тренде.

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