ru ua
News Выборы 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Промокоды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Пробуем повторить: Роузи Хантингтон-Уайтли показала, как носить самое стильное пальто сезона

Новина українською → Пятница 06 ноября 2020 19:19
Пробуем повторить: Роузи Хантингтон-Уайтли показала, как носить самое стильное пальто сезона Роузи Хантингтон-Уайтли (фото: instagram.com/rosiehw)
Автор: Ольга Турчаникова

Модель показала новый образ

Британская икона стиля Роузи Хантингтон-Уайтли показала очередной образ, который станет отличным источником вдохновения для всех, кто любит классику, а также вновь актуальный оверсайз. 33-летняя супермодель надела черные узкие брюки, черный гольф и лакированные ботинки на невысоком каблуке. А сверху накинула объемное пальто темно-коричневого цвета. Завершает аутфит небольшая сумочка, крупные солнцезащитные очки и неброские аксессуары. Роузи сообщила, что отправилась на прогулку в преддверии локдауна. С собой она прихватила стаканчик с любимым напитком - чаем матча.

Пробуем повторить: Роузи Хантингтон-Уайтли показала, как носить самое стильное пальто сезонаПробуем повторить: Роузи Хантингтон-Уайтли показала, как носить самое стильное пальто сезонаПробуем повторить: Роузи Хантингтон-Уайтли показала, как носить самое стильное пальто сезона
Роузи в новом образе (фото: instagram.com/rosiehw)

"Восхитительная леди", "Красота", "Я в восторге от пальто. Оно выглядит на тебе просто потрясающе", "Всегда прекрасна, объятия и поздравления также для восхитительного актера Джейсона Стетхэма", "Вау! Что за образ", "Буквально просто восхитительна", "Ох, Роузи, мы тебя обожаем", "Красивая, как всегда", "Ты просто все", "Милое пальто", - пишут преданные фанаты молодой мамочки.

Модель в своем блоге также запостила пару фото своего роскошного дома, пошутив, что здесь ее можно будет найти в течение следующего месяца. А также показала пару фото своего сына Джека, которого старается при каждом удобном случае брать на свежий воздух. К слову, не так давно девушка призналачь, что мечтает родить ему братика или сестричку.

Напомним, ранее модель показала, какие вещи в сезоне осень-зима будут особенно актуальны.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Мода модель Роузи Хантингтон-Уайтли
Скандалы недели
Скандалы недели
Танцы со звездами: интриги шоу
Танцы со звездами: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
NEWS
Боевики на Донбассе дважды стреляли по позициям ООС
РБК-Украинаинформационное агентство Боевики на Донбассе дважды стреляли по позициям ООС