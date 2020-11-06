Пробуємо повторити: Роузі Хантінгтон-Уайтлі показала, як носити найбільш стильне пальто сезону

Модель показала новий образ

Британська ікона стилю Роузі Хантінгтон-Уайтлі показала черговий образ, який стане відмінним джерелом натхнення для всіх, хто любить класику, а також знову актуальний оверсайз. 33-річна супермодель одягла чорні вузькі штани, чорний гольф і лаковані черевики на невисокому каблуці. А зверху накинула об'ємне пальто темно-коричневого кольору. Завершує аутфіт невелика сумочка, великі сонцезахисні окуляри і непомітні аксесуари. Роузі повідомила, що вирушила на прогулянку напередодні локдауна. З собою вона прихопила стаканчик з улюбленим напоєм - чаєм матча.



Роузі в новому образі (фото: instagram.com/rosiehw)

"Прекрасна леді", "Краса", "Я в захваті від пальто. Воно виглядає на тобі просто приголомшливо", "Завжди прекрасна, обійми та привітання також для чудового актора Джейсона Стетхема", "Вау! Що за образ", "Буквально просто чудова", "Ох, Роузі, ми тебе обожнюємо", "Гарна, як завжди", "Ти просто все", "Миле пальто", - пишуть віддані фанати молодої матусі.

Модель у своєму блозі також запостила пару фото свого розкішного будинку, пожартувавши, що тут її можна буде знайти протягом наступного місяця. А також показала пару фото свого сина Джека, якого намагається при кожному зручному випадку брати на свіже повітря. До речі, не так давно дівчина призналачь, що мріє народити йому братика або сестричку.

Нагадаємо, раніше модель показала, які речі в сезоні осінь-зима будуть особливо актуальні.