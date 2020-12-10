Пробуем повторить: Светлана Лобода продемонстрировала актуальную деталь зимнего лука

Светлана Лобода любит и сама нарядиться, и своих дочек-малышек нарядить. Она часто делится с поклонниками стильными снимками с дочками - и всегда девочки выглядят не хуже звездной мамы. Например, Лобода показала фото, на котором они все одеты в белые наряды - настоящее женское царство.

На этот раз певица решила вдохновить своих фоловеров в соцсети стильным луком и призналась, что считает моду способом повысить уверенность в себе. Светлана позирует в высоких стильных черных сапогах на каблуке и белом жакете, а сверху звезда накинула длинное пальто белого цвета.

Стильная сумка всемирно известного бренда стала яркой деталью зимнего образа звезды. Кстати, чтобы повторить лук Светланы, не обязательно откладывать всю зарплату или долго копить на такую же, можно выбрать более демократичную марку, главное - придерживаться лаконичности, формы, фактуры, цветов и фурнитуры.

Светлана Лобода показала, как модно одеваться этой зимой (фото: instagram.com/lobodaofficial/)

"Мода должна помогать женщине. Давать ей уверенности и помогать принять себя такой, какая ты есть - идеальной для этого мира", - написала певица под фото.

Напомним, что Светлана Лобода не любит выставлять на показ свою личную жизнь. Многочисленная армия поклонников до сих пор так и не поняла, занято сердце их кумира или нет? Уже несколько лет все гадают, кто отец второй малышки певицы, и приписывают отцовство эпатажному исполнителю из Германии - Тиллю Линдеманну. Правда, недавно сам Тилль высказался об алчности славянских женщин, заявив, что пока что свадьбу на одной из них не планирует.