На прогулку и в офис: Наталья Водянова показала, как носить ультрамодные джинсы клеш

Модель обыграла образ total denim

Наталья Водянова, которая на днях вышла замуж за своего возлюбленного Антуана Арно, вместо медового месяца окунулась в работу и многочисленные проекты. Модель отправилась на органическую ферму своей подруги, чтобы увидеть, как выращиваются продукты.

"Вчера @camillafayed, мой дорогой друг и основатель @farmacyuk, устроила исключительный опыт на @locals_org, приглашая пользователей на свою биодинамическую ферму, откуда поступает большая часть продуктов, подаваемых в ее культовом веганском ресторане в Лондоне. Мы так много узнали и прекрасно провели утро, которое завершилось восхитительным обедом… @locals_org запускается в Лондоне с миссией помогать людям создавать и делиться незабываемыми впечатлениями", – рассказала Водянова на своей странице в Instagram.

К слову, платформа Locals.org – еще один благотворительный проект, который Наталья запустила вмесе со своими партнерами. Здесь за определенную плату можно будет найти себе компанию для того или иного времяпрепровождения.

Модель обожает вещи в стиле хиппи (фото: instagram.com/natasupernova)

На ферму супермодель отправилась в стильном образе, который состоял сплошь из трендовых вещей. За основу она взяла ультрамодные широкие джинсы клеш в духехиппи и рубашку темно-синего оттенка. Дополнили костюм белая футболка с необычным принтом, белые туфли, солнцезащитные очки в узкой оправе, а также колье в виде крупной цепочки с подвесками. Все эти вещи отлично сочетались между собой, а образ получился универсальным и стильным. Он одинаково хорошо подойдет как для загородной поездки, так и для встречи в городских условиях. Берем на заметку!

Наталья Водянова на ферме (фото: instagram.com/natasupernova)

Поклонники Натальи отметили важную идею создания органических ферм и ресторанов. А также восхитились ее стильным образом. "Ох, 70-е", "Такая красивая", "Как всегда на высоте"… Многие также не обошли тему бракосочетания Натальи. "Оригинальное свадебное путешествие", – не удержался один из фолловеров звезды.

Напомним, недавно Наталья Водянова поделилась первыми фото со своей свадьбы. На церемонию росписи она выбрала не платье, а стильный костюм.