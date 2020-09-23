На прогулянку і в офіс: Наталя Водянова показала, як носити ультрамодні джинси кльош

Модель обіграла образ total denim

Наталя Водянова, яка днями вийшла заміж за свого коханого Антуана Арно, замість медового місяця поринула в роботу і численні проекти. Модель вирушила на органічну ферму своєї подруги, щоб побачити, як вирощуються продукти.

"Вчора @camillafayed, мій дорогий друг і засновник @farmacyuk, влаштувала винятковий досвід на @locals_org, запрошуючи користувачів на свою біодинамічну ферму, звідки надходить велика частина продуктів, що подаються в її культовому веганському ресторані в Лондоні. Ми так багато дізналися і чудово провели ранок, який завершився чудовим обідом... @locals_org запускається в Лондоні з місією допомагати людям створювати і ділитися незабутніми враженнями", – розповіла Водянова на своїй сторінці в Instagram.

До речі, платформа Locals.org – ще один благодійний проект, який Наталія запустила разом зі своїми партнерами. Тут за певну плату можна буде знайти собі компанію для тої чи іншої події, походу в кіно чи на концерт.

Модель обожнює речі в стилі хіпі (фото: instagram.com/natasupernova)

На ферму супермодель вирушила в стильному образі, який складався суцільно з трендових речей. За основу вона взяла ультрамодні широкі джинси кльош в дусі хіпі і сорочку темно-синього відтінку. Доповнили костюм біла футболка з незвичайним принтом, білі туфлі, сонцезахисні окуляри у вузькій оправі, а також кольє у вигляді великого ланцюжка з підвісками. Всі ці речі чудово поєднувалися між собою, а образ вийшов універсальним і стильним. Він однаково добре підійде як для заміської поїздки, так і для зустрічі в міських умовах. Беремо до уваги!

Наталя Водянова на фермі (фото: instagram.com/natasupernova)

Шанувальники Наталії відзначили важливу ідею створення органічних ферм і ресторанів. А також захопилися її стильним образом. "Ох, 70-і", "Така красива", "Як завжди на висоті"... Багато хто також не оминув тему весілля Наталі. "Оригінальна весільна подорож", – не втримався один з фоловерів зірки.

Нагадаємо, нещодавно Наталя Водянова поділилася першими фото зі свого весілля. На церемонію розпису вона вибрала не сукню, а стильний костюм.