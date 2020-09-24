Просто роскошна: полуголая Роузи Хантингтон-Уайтли похвасталась идеальной фигурой

Модель представила новую коллекцию

Роузи Хантингтон-Уайтли давно сотрудничает с британской маркой Marks & Spencer, создавая вместе с дизайнерами коллекции нижнего белья, купальники, парфюмерию и косметику. Новую осенне-зимнюю линию белья девушка представила совсем недавно. В ней упор сделан на комфортные материалы приглушенных оттенков: серого, бледно-розового, меланжевого... Это именно то, что так обожают девушки в холодное время года. Наравне с комплектами в "уютном" и спортивном стиле здесь представлены и максимально женственные кружевные модели.

Девушка сама рекламирует модели, в разработке которых принимала участие (фото: marksandspencer.com)

Разумеется, никто не может продемонстрировать их лучше, чем возлюбленная Джейсона Стетхэма На идеальной фигуре английской супермодели они смотрятся просто безупречно. Образ Роузи дополнили макияж и прическа в привычном ей стиле: локоны в духе "ангелов" Victoria's Secret, четкие брови, подчеркнутые скулы, чувственные губы… Смотрится она соблазнительно и стильно.

Роузи часто рекламирует нижнее белье (фото: instagram.com/rosiehw)

Напомним, на днях 33-летняя модель составила подборку из 8-ми своих образов, которые составлены в кэжуал- и классическом стиле из любимых вещей Роузи. Луки продуманы до мелочей и станут отличным источником вдохновения для тех, кто хочет выглядеть необычно и стильно. Берем на вооружение!