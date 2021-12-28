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Просто и стильно: Ирина Шейк показала, как носить самое модное пальто зимы

Новина українською →
Вторник 28 декабря 2021 15:27
Просто и стильно: Ирина Шейк показала, как носить самое модное пальто зимы Ирина Шейк (фото: instagram.com/irinashayk)
Автор: RBC.UA

Ирина Шейк еще со времен карантина сделала улицы Нью-Йорка своим личным подиумом. 35-летняя модель взяла за правило каждый день выходить в новом стильном образе, который умело составляла из дизайнерских вещей. И в этом году экс-возлюбленная голливудского актера Брэдли Купера продолжила свои модные эксперименты.

Новый аутфит Ирина Шейк показала несколько часов назад. С дочерью Леей она появилась на прогулке и мгновенно стала объектом внимания папарацци.

Ирина надела на выход образ total black: черные брюки, худи, объемное мешковатое пальто с отложным воротом, спущенной линией плеч и широкими рукавами (такое сейчас обожают все модницы планеты), а завершила все бейсболкой и солнцезащитными очками. Такой слегка конспиративный лук не требовал от Шейк укладки и макияжа. Тем не менее, выглядела она очень стильно и привлекательно.

Лею заботливая мама также нарядила. Пуховик Burberry с узнаваемым принтом и черным поясом на талии, шапка бини с ярким помпоном, а также бордовые брюки составили удачный контраст с нарядом Ирины.

Девочка шла рядом с мамой, увлеченно о чем-то беседуя. Судя по выражению лица юной наследницы голливудского актера, она не менее артистична и экспрессивна. Так что явно будет удивлять мир своими талантами.

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