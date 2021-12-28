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Просто і стильно: Ірина Шейк показала, як носити наймодніше пальто зими

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Вівторок 28 грудня 2021 15:27
Просто і стильно: Ірина Шейк показала, як носити наймодніше пальто зими Ірина Шейк (фото: instagram.com/irinashayk)
Автор: RBC.UA

Ірина Шейк ще з часів карантину зробила вулиці Нью-Йорка своїм особистим подіумом. 35-річна модель взяла за правило кожен день виходити в новому стильному образі, який вміло складала з дизайнерських речей. І цього року екс-кохана голлівудського актора Бредлі Купера продовжила свої модні експерименти.

Новий аутфіт Ірина Шейк показала кілька годин тому. З дочкою Леєю вона з'явилася на прогулянці і миттєво стала об'єктом уваги папараці.

Ірина одягла на вихід образ total black: чорні штани, худі, об'ємне мішкувате пальто з відкладним коміром, спущеною лінією плечей і широкими рукавами (таке зараз полюбляють всі модниці планети), а завершила все бейсболкою і сонцезахисними окулярами. Такий злегка конспіративний лук не вимагав від Шейк укладки і макіяжу. Проте, виглядала вона дуже стильно і привабливо.

Лею турботлива мама також вбрала цікаво. Пуховик Burberry з впізнаваним принтом і чорним поясом на талії, шапка біні з яскравим помпоном, а також бордові штани склали вдалий контраст з нарядом Ірини.

Дівчинка йшла поруч з мамою, захоплено про щось розмовляючи. Судячи з виразу обличчя юної спадкоємиці голлівудського актора, вона не менш артистична і експресивна. Так що явно буде дивувати світ своїми талантами.

Дивіться також, що носять Хейлі Бібер, Ірина Шейк, Дженніфер Лопес та інші зірки цієї зими на кожен день.

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